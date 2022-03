Viete rozpoznať phising? Podvodné kampane sú na Slovensku stále častejšie

Štyria z desiatich Slovákov vôbec netušia, čo je phishing. Viac ako štvrtina opýtaných sa už s touto formou podvodu stretla, každý desiaty má s ním dokonca osobnú skúsenosť za posledný mesiac.

Väčšina Slovákov je opatrná

Ako vyplýva z výsledkov reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit, väčšina Slovákov je ale opatrná, približne tri štvrtiny nezdieľajú s inými ľuďmi, a to ani v rodine, svoj PIN k platobnej karte a do mobilu, či heslá k účtom alebo emailom.

Phishing, čiže podvodné kampane, ktoré sa snažia pomocou rozosielania emailov či cez rôzne komunikačné platformy získať citlivé dáta, ako sú heslá, údaje o platobných kartách, rodné čísla alebo prístupy k internetovému bankovníctvu, je podľa uvedenej spoločnosti aj na Slovensku stále častejší. Väčšina opýtaných, takmer 90 percent, v prieskume uviedla, že ak by sa stali obeťou phishingu, ihneď by sa obrátili na banku či poskytovateľa platobnej karty, traja z desiatich by volali na políciu a približne rovnaký počet Slovákov by kontroloval, či im nemiznú z účtu peniaze.

Včasná reakcia môže odhaliť nové formy podvodu

„Správny postup je najprv skontrolovať pohyby na účte a kartu ešte v aplikácii alebo v internetovom bankovníctve zablokovať, než dôjde k nekontrolovaným transakciám. Ďalším krokom je kontaktovať poskytovateľa karty a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Včasná reakcia môže pomôcť odhaliť nové formy phishingu a nastaviť tak obranné mechanizmy,“ vysvetlil ombudsman klientov Home Credit Miroslav Zborovský.

Medzi hlavné znaky phishingu väčšinou patrí zlá slovenčina či komplikovaná emailová adresa, kedy je vidieť, že sa nezhoduje s oficiálnymi emailovými kontaktmi údajného odosielateľa, ktoré má na webových stránkach uvedené. Odkaz na zaplatenie alebo prihlásenie býva taktiež zložitý. „Medzi ďalšie znaky patrí, napríklad mierne pozmenené logo a pokiaľ si na zaslaný odkaz prejdete myšou, zistíte, že názov smeruje na inú stránku, ako je uvedené, väčšinou na zahraničný web,“ uviedol Zborovský.