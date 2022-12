Vtipný a dojemný, takto hodnotí Vianočný príbeh herec Pierre Richard

V týchto dňoch sa v slovenských kinách premieta česká komédia Vianočný príbeh, v ktorom si Pierre Richard zahral partnera Jiřiny Bohdalovej. Prvýkrát celú snímku videl minulú sobotu na českej ambasáde v Paríži.

Francúzsky herec Pierre Richard hovorí, že keď ho Česi zavolajú, tak príde. A v jeho prípade to nie je žiadna prázdna fráza. V 90. rokoch bol hosťom Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch a do Česka sa pravidelne vracia kvôli vínu aj natáčaniu.

„Veľmi som sa nasmial. Bolo to vtipné. Sú tam aj veľmi dojemné pasáže. Je to naozaj podarený film. Vždy som oceňoval český zmysel pre humor a v tomto filme som ho znova objavil. Herci sú prirodzene vtipní. Neviem, ako dlho ten film trval, ale prišlo mi, že bol veľmi krátky. Tak som sa nasmial,“ opisuje pre Radiožurnál Richard.

Foto: ECO-INVESTMENT

Celý film trvá dve hodiny. Pierre Richard sa v ňom ale len mihne. Napriek tomu zhruba štvorminútová scéna dala filmárom poriadne zabrať, pretože ju točili vlani v januári uprostred pandemických opatrení.

„Nemohli sme v tom čase vychádzať von. Netuším, ako sa im podarilo získať všetky povolenia, aby za mnou mohli prísť do Paríža. Nikto nebol v uliciach. Ja som vtedy nebol vonku zhruba mesiac a pol. Prišli ku mne domov a natáčali sme v mojej pracovni. Bolo to pre mňa vyslobodenie a radosť,“ líči herec.

Kvôli pandémii sa nakoniec Pierre Richard pri nakrúcaní nestretol s Jiřinou Bohdalovou. Slávna česká herečka priznala, že najťažšie pre ňu vraj bolo naučiť sa časť dialógov vo francúzštine.

Foto: ECO-INVESTMENT

„Rozhodne to nebolo poznať. Musela na tom veľa pracovať. Nie je to len tak niekto – je to skutočne vážená herečka. Má neuveriteľný talent a je oddaná svojej práci,“ hodnotí Richard.

Počas premiéry na českej ambasáde v Paríží sa Pierre Richard stretol aj s filantropom a mecenášom umenia, priemyselníkom Milanom Fiľom, ktorý prišiel na pozvanie veľvyslanca Michala Fleischmanna.

