VÚB je najlepšou bankou na Slovensku už druhý rok po sebe

Na 29. ročníku udeľovania prestížnych cien Best Bank Awards amerického magazínu Global Finance získala VÚB ocenenie Najlepšia banka na Slovensku 2022 a to už druhý raz po sebe. O výsledku rozhodla medzinárodná porota a ekonomickí experti magazínu.

Najnovšie ocenenie tak podčiarkuje úspešné kroky VÚB banky z posledných rokov ako v obchodných výsledkoch, tak aj vo vzťahu ku skvalitňovaniu produktov a služieb pre klientov.

„Tým, že finančný svet prežíva akýsi šok v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, vedúci predstavitelia spoločností musia čeliť novým výzvam týkajúcim sa výberu ich bankových partnerov. Vzhľadom, že ešte doznievajú ťažkosti spôsobené pandémiou, si tieto zmeny vyžadujú ich zvýšenú pozornosť najmä kvôli globálnym obchodným vzťahom. A naše ocenenie má práve za úlohu pomôcť týmto firmám, aby si vedeli na základe neho vybrať tých najlepších finančných partnerov,“ povedal šéfredaktor magazínu Joseph D. Giarraputo.

„Získanie tohto ocenenia potvrdzuje smer našej cesty a vplyv našich krokov: v provom rade je to silná podpora rodinám, spoločnostiam a zamestnancom, ktorí si uvedomujú našu dôležitú úlohu v tomto celom spoločnom priestore, potom zameranie sa na trvalo udržateľný rozvoj a realizáciu našej ESG stratégie a v neposlednom rade je to digitalizácia a modernizácia, ktorá prináša lepšie služby našim zákazníkom. Už dva roky po sebe sme získali toto ocenenie a preto by som veľmi rád poďakoval všetkým našim kolegom a partnerom, že sa nám to podarilo,“ povedal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

O magazíne Global Finance

Magazín Global Finance bol založený v roku 1987 a má čitateľov v 193 krajinách sveta. jeho hlavná redakcia sídli v New Yorku. Webová stránka magazínu Gfmag.com ponúka analýzy a články, ktoré odkazujú na 35-ročné skúsenosti na medzinárodných finančných trhoch. Global Finance pravidelne vyberá a hodnotí najlepšie a najvýkonnejšie banky a ďalších poskytovateľov finančných služieb a to v 150 krajinách sveta a v regiónoch Afrika, Ázia a Tichomorie, Karibik, Stredná Amerika, stredná a východná Európa, Latinská Amerika, Blízky Východ, Severná Amerika a západná Európa. Tieto ceny sa stali dôveryhodným štandardom excelentnosti pre globálnu finančnú komunitu.

Informačný servis