Vučič po prvýkrát pripustil uvalenie sankcií na Rusko napriek ich dobrým vzťahom, ide o zmenu postoja či politický kalkul?

Srbský prezident Aleksandar Vučič nevylučuje, že sa Srbsko pridá k sankciám Európskej únie voči Rusku. Belehrad patrí k tradičným spojencom Moskvy, no Vučič tvrdí, že na vstup do Európskej únie jeho krajina bude musieť zosúladiť svoju politiku s politikou bloku, a to vrátane sankcií. Referuje o tom web eurointegration.com.ua s odvolaním sa na srbskú televíziu RTV.

Zosúladenie politiky s euroblokom

„Keď nám povedia, že máme šesť mesiacov na vstup do EÚ, plne zosúladíme našu politiku s ich, pretože je našou povinnosťou tak urobiť,“ komentoval Vučič možnosť, že by sa Srbsko pridalo k sankciám voči Rusku. Zároveň však podotkol, že je „zodpovedný človek“, ktorý bude „chrániť svoju politiku, kým to bude možné“.

Ukrajinský veľvyslanec v Srbsku Volodymyr Tolkač predtým vyhlásil, že Kyjev očakáva od Belehradu väčšiu podporu, predovšetkým v súvislosti so zavedením sankcií proti Rusku prijatých na úrovni EÚ.

Európsky parlament už skôr vyzval Srbsko, aby sa urýchlene pripojilo k rozhodnutiam Európskej únie o sankciách voči Rusku.

Vučičova hra na obe strany

Vučič tvrdil, že Srbsko pre odmietnutie uvaliť sankcie na Rusko veľmi trpí. Vraví, že napriek tomu, že v prípade ich uvalenia by „život bol desaťkrát lepší“, Srbsko sa tomuto kroku bude vyhýbať až do konca.

Taktiež poznamenal, že Srbsko si chce zachovať neutralitu, posilní svoju armádu a nepotrebuje cudzie vojenské základne.

Podotkol, že „Srbsko bude budovať svoje politické spojenectvá, že sa nehanbí za dobré vzťahy s Ruskom, Amerikou, Čínou, že je na ceste do EÚ, ale postará sa o seba“.