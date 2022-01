Vybrané potraviny nemusia mať nižšie DPH, Matovič nevie o finančných zdrojoch

Znižovanie dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny nie je isté. Minister financií Igor Matovič chce totiž počuť od navrhovateľov, kde na to vziať peniaze. „Ja by som bol rád, aby sa DPH úplne zrušilo na Slovensku. Ale je to mimoriadne dôležitý zdroj pre štát,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Matovič.

Podľa neho zníženie DPH na niektoré potraviny by znamenalo výpadok pre štátny rozpočet vo výške 150 až 200 miliónov ročne. „Čakáme na návrh, komu zobrať tie peniaze. Ak nechceme byť len bohapustí populisti, musíme povedať, komu vziať,“ konštatoval Matovič.

Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa v utorok uzniesol na úprave výšky DPH na niektoré potraviny na úroveň piatich percent. Agentúru SITA o tom informoval predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina).

„Dnes som predložil na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie návrh úpravy DPH na päť percent,“ uviedol Karahuta s tým, že tento návrh žiada ministra financií a ministra pôdohospodárstva, aby prehodnotili výšku DPH a upravili v skrátenom legislatívnom konaní zákon o dani z pridanej hodnoty. „Tento návrh sme jednomyseľne schválili,“ dodal.