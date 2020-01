Vybraní osemnásťroční Slováci môžu cestovať v EÚ zadarmo, musia splniť kritériá

Osemnásťroční Slováci budú môcť 30 dní cestovať po Európskej únii (EÚ). Agentúru SITA o tom informovala vedúca tlačového tímu Ingrid Ludvíková zo zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku. Komisia spustila iniciatívu DiscoverEU v júni 2018 na návrh Európskeho parlamentu (EP). V prvých troch kolách podávania prihlášok dostalo príležitosť cestovať po Európe okolo 50-tisíc mladých ľudí.

Na cestách môžu stráviť 30 dní

Do projektu DiscoverEU, sa prihlásilo celkovo 810 Slovákov, vybraných bolo 224 z nich. Cieľom je umožniť mladým ľuďom spoznávať Európu. „Mladí Európania, ktorí boli vybraní na základe vopred stanovených výberových kritérií a kvót pridelených jednotlivým členským štátom, budú môcť v období od 1. apríla do 31. októbra 2020 stráviť na cestách celkom 30 dní,“ píše sa v tlačovej správe.

Celkovo sa do projektu zapojilo až 75-tisíc mladých Európanov, cestovný poukaz získalo približne 20-tisíc z nich. Úspešní uchádzači môžu každú chvíľu očakávať odpoveď a začať s plánovaním svojej cesty. Spravidla cestujú vlakom, no v snahe zabezpečiť rovnocenný prístup do všetkých častí kontinentu, môžu použiť aj iné spôsoby dopravy ako napríklad autobus, trajekt, či vo výnimočných prípadoch aj lietadlo.

Niektorí cestovali prvýkrát v živote

Európsky parlament na iniciatívu DiscoverEU vyčlenil v roku 2020 prostriedky vo výške 25 miliónov eur. Dve tretiny bývalých účastníkov projektu uviedlo, že bez iniciatívy DiscoverEU by si tento cestovný poukaz nemohli dovoliť. Niektorí účastníci cestovali prvýkrát v živote sami, bez rodičov či poručníkov.

V máji 2018 Komisia navrhla urobiť z iniciatívy DiscoverEU neoddeliteľnú súčasť budúceho programu Erasmus na roky 2021 – 2027. Ak EP a Európska rada tento návrh schvália, budú môcť v nasledujúcich siedmich rokoch využívať prostriedky z iniciatívy ďalšie stovky tisícok mladých ľudí vo veku 18 rokov.