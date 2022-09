Vyhlásenie europarlamentu o stave demokracie v Maďarsku Orbán odmieta, je to podľa neho nudný vtip

Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok kritizoval štvrtkové vyhlásenie Európskeho parlamentu, v ktorom sa uvádza, že Maďarsko už nemožno považovať za plnohodnotnú demokraciu. Orbán uznesenie odmietol ako „vtip“.

Europarlament odsúdil „úmyselné a systematické úsilie maďarskej vlády” o oslabenie európskych hodnôt.

Hybridný režim volebnej autokracie

Európski zákonodarcovia taktiež tvrdia, že nedostatok rozhodných opatrení zo strany EÚ prispel k vzniku „hybridného režimu volebnej autokracie“, t. j. ústavného systému, v ktorom sa konajú voľby, ale podľa poslancov chýba dodržiavanie demokratických noriem a štandardov.

Parlament taktiež vyjadril v prípade Maďarska obavy o nezávislosť súdnictva, volebný systém či slobodu prejavu vrátane plurality médií a upozornil na korupciu.

„Pripadá mi to smiešne,“ povedal Orbán v srbskom Belehrade po tom, čo dostal najvyššie štátne vyznamenanie od svojho blízkeho populistického spojenca – srbského prezidenta Aleksandara Vučiča.

Maďarsko zrejme príde o peniaze

„Jediný dôvod, prečo sa na tom nesmejeme, je ten, že nás to nudí. Je to nudný vtip. Je to už tretí alebo štvrtý raz, čo v Európskom parlamente prijali uznesenie odsudzujúce Maďarsko. Najprv sme si mysleli, že je to významné. Ale teraz to vnímame ako vtip,“ povedal.

Hlasovanie o rezolúcii bolo najnovším súbojom medzi inštitúciami EÚ a Orbánovou vládou v Budapešti. Očakáva sa, že výkonná zložka bloku Európska komisia v nedeľu oznámi, že je pripravená pozastaviť vyplatenie niektorých peňazí Maďarsku.