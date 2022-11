Vyhlásenie referenda na 21. januára … dúfam, že nebude meter snehu vonku, vyhlásil Kamenický

Opozičná strana Smer-SD považuje aktuálne kroky prezidentky Zuzany Čaputovej za zmarenie referenda o predčasných voľbách.

„Opäť to považujeme za zmarenie referenda. My sme chceli, aby sa referendum konalo v deň komunálnych volieb, tá účasť by bola väčšia. Vyhlásenie referenda na 21. januára … dúfam, že nebude meter snehu vonku. Budeme robiť maximálne preto, aby prišlo, čo najviac ľudí na referendum. Pani prezidentka robí všetko preto, aby bolo referendum neúspešné,“ povedal v diskusnej relácii TV JOJ Na hrane podpredseda strany Smer-SD Ladislav Kamenický.