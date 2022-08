Výlet do oblakov: Ako vyzerá hodina v koši teplovzdušného balóna?

Ako vyzerá svet z výšky okolo 300 metrov? A ako je možné, že sa z vás po pristátí stanú barónky a baróni? Poďte zistiť všetko, čo vás o vzduchoplavectve zaujíma.

Lietanie lákalo ľudí od nepamäti. Rôznych náčrtov a modelov lietajúcich strojov tak nájdete nespočetné množstvo. Len málo z nich ale uspelo a vydržalo až dodnes. A jeden z tých úspešných je práve teplovzdušný balón. S ním prišli bratia Montgolfierovci už v roku 1783.

Posádka prvého letu balónom bola však dosť netradičná: Jednalo sa o kačicu, ovcu a kohúta. Ľudská posádka nasledovala krátko potom. Ak chcete zažiť rovnaké dobrodružstvo ako oni, nie je nič jednoduchšie, než vyhliadkový let balónom vyskúšať na vlastnej koži.

Lieta sa po východe slnka aj chvíľku pred západom

Už na prvý pohľad je asi jasné, že lietanie balónom má svoje špecifiká, čo sa týka poveternostných podmienok. Aby sa balón bezpečne odlepil od zeme a mohol plávať spoločne s vetrom vpred, je potrebné, aby bolo pokojné termické prúdenie, a samozrejme, nebolo tiež príliš veterno.

Najvhodnejšie podmienky bývajú od apríla do októbra, ale to neznamená, že sa nemôžete preletieť napríklad v zime nad Alpami. Každopádne vždy sa lieta buď skoro ráno po východe slnka, prípadne približne dve hodiny pred zotmením, kedy sú podmienky pre bezpečný let ideálne. A výhľady podkreslené nízkym slnkom sú skrátka neopakovateľné.

Foto: Adrop

A nie je tam hore zima?

Balón vystúpi do výšky od 50 do zhruba 300 metrov. Toho, že by tam bolo chladnejšie ako na zemi, sa nemusíte báť. Rozdiel teplôt je maximálne 3 °C. Ochladzuje sa až v oveľa väčších výškach. Nehrozí ani ofúknutie. Vždy sa lieta, keď je vietor mierny. Preto sa oblečte rovnako, ako by ste sa obliekli na hodinové postávanie vonku.

Let balónom jednoducho nie je žiadny adrenalín. Je to pohodové užívanie si výhľadov. Trochu dobrodružstva pri nej však predsa len nájdete. Nikdy totiž neviete, kde vlastne skončíte. Balónom sa letí tam, kam vás vietor zanesie.

Ako taký vyhliadkový let balónom prebieha?

Akonáhle si potvrdíte, že je počasie optimálne, dopravíte sa na dohodnuté miesto, odkiaľ vás posádka odvezie na miesto štartu. Najprv je potrebné balón rozbaliť, zostaviť a nafúknuť studeným vzduchom. So všetkým môžete pomôcť a užiť si tak svoju vzduchoplavbu naozaj „se vším všudy”.

Akonáhle je balón nafúknutý, začína sa poriadne podkurovať, aby sa mohol kôš odlepiť od zeme. Takže naskočte, každú chvíľu sa bude odlietať! Pomaly vystúpite do výšky od 50 do 300 metrov a užijete si hodinovú kochačku z vtáčej perspektívy.

Skvelé je, že po dohovore sa dá lietať takmer kdekoľvek: lety balónom si tak môžete užiť po celom Slovensku od Trenčína cez Žilinu až po Košice. Pokiaľ máte obľúbené miesto a chceli by ste ho omrknúť z iného uhla, nie je problém.

Foto: Adrop

Pristátie, krst a prípitok

Po približne hodinovej vzduchoplavbe je čas klesať a pristáť. Miesto pristátia závisí od smeru a sile vetra. Môžete byť od štartu len 5 kilometrov, ale pokojne aj dobrých 20. Akonáhle dosadnete, čaká vás krst štyrmi živlami, prípitok a povýšenie na baróna či barónku, ktorým sa stávate právoplatným členom vzduchoplaveckej rodiny.

Táto tradícia nadväzuje na prvý let bratov Montgolfiérov, ktorí za svoje zásluhy boli pasovaní do šľachtického rodu. Váš titul sa bude viazať k miestu, v ktorom ste pristáli. Tak držíme päste, nech je to dedinka s malebným názvom.

Kedy vyskúšate let balónom na vlastnej koži?

