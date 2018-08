Vymeň svoju starú špirálu za novú! Zadarmo!

BRATISLAVA 15. augusta 2018 (WBN/PR) – Oriflame pre teba pripravil jedinečnú akciu! Stačí ak tento piatok, 17. 8., prídeš na ktorékoľvek z určených miest, prinesieš svoju starú špirálu (akejkoľvek značky) a dostaneš novú. Najnovšiu od Oriflame s patentovanou technológiou pre väčší objem!

Značka švédskej prírodnej kozmetiky Oriflame pripravila akciu, aká tu ešte nebola. Maskara deň sa uskutoční už tento piatok, 17. 8. 2018. Stačí, ak prinesieš svoju starú špirálu akejkoľvek značky a Oriflame ti ju vymení za úplne novú The ONE Wonder Lash 5v1 XXL.

Ide o špirálu so špeciálnou kefkou s patentovanou technológiou Dual Core, navrhnutou špeciálne pre Oriflame. Jedinečná technológia dodá každej mihalnici až o 49 % viac objemu, čo potvrdili náročné klinické testy. S novou špirálou Wonder Lash 5v1 od Oriflame dosiahneš výnimočné výsledky, kefka okrem objemu mihalnice aj nadvihuje, vytáča a predlžuje. Navyše obsahuje komplex Pro Lash, ktorý mihalnice do hĺbky vyživuje. Zo spotrebiteľského testu vyplynulo, že špirála sa nezlepuje, nedrobí a nerozmazáva.

Vyskúšaj ju teraz úplne ZADARMO! Jedinou podmienkou je, aby si ešte nebola zaregistrovanou členkou v Oriflame.

Zoznam miest, kde bude prebiehať akcia Maskara Deň – Vymeň starú za novú:

Bánovce nad Bebravou – Námestie Ľudovíta Štúra

Banská Bystrica – Námestie Slobody 5; Sitnianska 4

Bardejov – Kaufland

Bratislava – TESCO – Petržalka; Staré mesto

Brezno – Námestie M.R.Štefánika 14

Centrum Topoľčany – OC Korzo, Obchodná 8

Centrum Žiliny

Ružomberom – Detský park, Námestie Hýroša

Dolný Kubín – Námestie

Dubnica nad Váhom – Centrum II 77 /12 (a Námestie Matice slovenskej v prípade pekného počasia); Salón Pedikúra-manikúra, Sládkovičova 1429/16

Galanta – centrum

Giraltovce – Námestie

Handlová – Námestie

Fiľakovo – Hlavná ulica

Hlohovec – Za poštou 7

Hnúšťa – Hlavná 36

Humenné – Kukorelyho

Ilava

Kežmarok – Baštová 6

Košice – Atrium Optima; Aupark; Business Center, Letná 45; Galérka; Staničné námestie 13; Trieda SNP 88

Kúpalisko Chalmová

Liptovský Mikuláš – Arny Club; Prior, Štúrova 1

Lučenec – Masarykova

Martin – ulica A.Kmeťa

Michaľany – Obecný úrad; Hlavná ulica; Bellezza (talianska moda), Okružná 9

Michalovce – Hlavná ulica

Námestovo – Hviezdoslavovo námestie

Nitra – Coboriho 2; N centro, pešia zóna Nitra; OC Galéria; Piaristická 2, HyperTesco (Bratislavská ulica)

Nové Zámky – OC Aquario, Školská

Partizánske – Námestia SNP

Šaľa – Pešia zóna (v prípade zlého počasia v servisnom bode Hlavná 73, Šaľa)

Poprad – Dostojeckého 12-OC Výkrik; centrum mesta

Prešov – Jarkova 89

Prievidza – Korzo (C&A); Matice slovenskej 2659 – 1

Rekreačná oblasť Kurinec

Revúca – Tesco, M.R.Štefánika 1394/10

Rimavská Sobota – Malohontská 1931

Senec – Mierové námestie 6

Sereď – Kaufland (na parkovisku pred vchodom do obchodu)

Snina – Strojárska 3995/113

Spišská Nová Ves – Zimná 37

Stropkov

Šahy – Hlavné námestie

Šenkvice – Potraviny Framipek, Poľná 77

Šurany – Školská 3 (od 14,00 do 15,00 h)

Topoľčany – OC KORZO, Obchodná ul.

Topoľčianky

Trebišov – M. R. Štefánika 811/180 (od 13,00 do 17,00 h) a VÚB (od 11,00 do 13,00 h); Solárne štúdiu Chocolate brown, M. R. Štefánika 10

Trenčín – Kniežaťa Pribinu 195 (oproti Kinu Hviezda); Palackého 35; plaváreň a ostrov

Trnava – centrum mesta; Kollarová 17

Trstená

Vodné dielo Žilina

Vranov nad Topľou – Námestie (pred budovou Slovenskej pošty)

Zlaté Moravce – OD Tekov

Zvolen – Hviezdoslavova; Námestie SNP (v prípade nepriaznivého počasia OD PRIOR ZVOLEN prízemie)

Žarnovica – pred OD Tesco

Žiar nad Hronom – SNP 111 (budova oproti autobusovej zastávke pri TESCU)

Žilina – Kuzmányho 18 (Servisný bod); Národná 16; Národná ulica 20; centrum mesta, Vodné dielo Žilina

Poznámka: Zoznam miest bude dopĺňaný a aktualizovaný priebežne.

Vidíme sa v piatok, 17. augusta 2018!

Viac sa dozveš na www.oriflame.sk.