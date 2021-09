Vynesenie rozsudku nad Rudolfom a Milanom v kauze úkladnej vraždy „pre pocit“ sa oddiali

V kauze úkladnej vraždy, ku ktorej došlo začiatkom tohto roka v Martine a ku ktorej sa priznala dvojica Rudolf D. a Milan J., sa vynesenie rozsudku oddiali.

Ako vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku uviedol predseda senátu Miroslav Mazúch, súd musí pojednávanie odročiť pre práceneschopnosť člena senátu.

Keďže práceneschopnosť sudcu má byť dlhodobá, podľa Mazúcha sa zloženie senátu zmení. Dvojica obžalovaných s tým vo štvrtok súhlasila.

Pokračovanie v októbri

Na štvrtkovom pojednávaní bolo plánované čítanie listinných dôkazov, výsluch znalcov z odboru psychológie a psychiatrie a počítalo sa aj s prednesom záverečných rečí.

Súd totiž vzhľadom na priznanie obžalovaných vykonáva iba dokazovanie ohľadne určenia výšky trestu pre dvojicu. Pojednávanie v tejto trestnej veci bude nakoniec pokračovať 15. októbra.

Aké je to zabiť človeka

Vražda sa stala v presne neustálenom čase na prelome januára a februára tohto roku v Martine. Dvaja muži mali podľa prokuratúry svoju obeť, príležitostného murára Jozefa z Dubového, zavraždiť len preto, lebo jeden z nich chcel vraj zistiť, „aké to je zabiť človeka“.

Obžalovaní Jozefa nalákali do opusteného krytu civilnej obrany pod zámienku pitia alkoholu. Tam ho napadli dreveným hranolom a kopali ho do hlavy a iných častí tela. Predtým sa ho Rudolf D. opýtal, „aký je to pocit, že tejto noci zomrie“.

Doživotný trest pre hlavného aktéra

Útok trval podľa obžaloby približne 30 minút, pričom obeti jeden z obžalovaných tiež skočil na krk. Jeden z dvojice následne podrezal obeti hrdlo sklennou črepinou a zarezal mu tiež do viacerých častí hlavy. Dôvodom bolo, že chcel vidieť mozog obete.

Obaja obžalovaní sú stíhaní väzobne. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v tejto súvislosti avizoval, že v prípade Rudolfa D., ktorý mal byť hlavným strojcom útoku, bude navrhovať doživotný trest.