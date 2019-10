Výnimka z ciel na dovoz tovarov z Číny sa zrejme predĺži, USA dokončujú prvú fázu dohody

USA zvážia, že predĺžia výnimku z ciel na dovoz čínskych tovarov v hodnote 34 mld. USD, keďže obe krajiny pracujú na uzavretí dohody o obchode. Washington udelil výnimku z ciel, ktoré uvalil v júli minulého roka, na takmer tisíc tovarov, ale jej platnosť sa má skončiť 28. decembra. Predĺženie tohto opatrenia by firmám dovážajúcim dotknuté produkty poskytlo viac voľnosti a zároveň by zmiernilo napätie medzi USA a Čínou v čase, keď pracujú na detailoch obchodnej dohody. Informuje o tom portál cnbc. com.

Úrad splnomocnenca USA pre obchod minulý týždeň uviedol, že Peking a Washington sa blížia k dokončeniu prvej fázy dohody. Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že dohoda bude riešiť otázky duševného vlastníctva a finančných služieb a bude obsahovať prísľub Číny, že nakúpi americké poľnohospodárske produkty za 40 mld. až 50 mld. USD.

