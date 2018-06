Vynovená Magnesia RED je obohatená o vitamíny

BRATISLAVA 19. júna 2018 (WBN/PR) – Štyri obľúbené príchute červeného ovocia budú odteraz ešte lepšie. A to vďaka vitamínu B, ktorý znižuje únavu a vyčerpanie. Nájdete ho v Magnesia RED malina, brusnica, grapefruit a jahoda. To všetko je navyše zabalené do nového atraktívneho dizajnu.

Magnesia RED je ochutená minerálna voda s prírodným horčíkom. Novinkou sú pridané vitamíny B3, B6 a B12, ktoré najmä v náročných letných mesiacoch podporia namáhaný organizmus. Či už ste sa vrátili z cyklovýletu alebo potrebujete uhasiť smäd pri vode, Magnesia RED je tou pravou voľbou. Aj vďaka vitamínom.

Všetky tri vitamíny – vitamín B3 (niacín), vitamín B6 a vitamín B12 pomáhajú zvládnuť únavu a vyčerpanie, podporujú imunitu a pozitívne ovplyvňujú využívanie energie[1].

Vynovená Magnesia RED je na leto to pravé. Prispieva k dodržiavaniu pitného režimu a navyše je nízko kalorická, takže si ju môže dopriať každý bez výčitiek a obmedzení aj po športe. Naviac neobsahuje žiadne umelé sladidlá.

Nový dizajn etikety jednotlivé príchute výrazne odlišuje a upozorňuje na benefity tejto ochutenej minerálnej vody. Vždy je skvelé mať so sebou 1,5l fľašu, v ktorej sa skrýva prírodný horčík a vitamíny. Ak však máte menej miesta, siahnite po 0,5l Magnesia RED, ktorá sa predáva s jahodovou a malinovou príchuťou.

Odporučená cena je 0,85 eur

Viac informácií nájdete na www.magnesia.sk/red.

[1] Obsah jednotlivých vitamínov B na 100 ml

· Niacín 2,40 mg*

· Vitamín B6 0,21 mg*

· Vitamín B12 0,38 μg*

*15 % referenčné hodnoty príjmu