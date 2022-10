Vyrob si originálne športové tričká, potlač tímových dresov a oblečenie na fitness či jogu online (+ konkrétne dizajnové tipy s témou šport)

Považuješ sa za milovníka športu? Máš na starosti vymyslieť potlač na dres pre svoj tím? Zišlo by sa ti tričko na šport, no nechceš generické značkové tričko, ale originálny kúsok? V tom prípade ťa potešíme – vyrob si vlastné športové oblečenie a dres online v intuitívnom dizajnovom štúdiu! Ukážeme ti, ako na to a predstavíme pár obľúbených typov na dámske a pánske športové mikiny a tričká s potlačou.

💪🏽 Funkčné pánske tričko a dámske športové tričko – obe trochu inak

Ak „robíš“ nejaký šport (či už na amatérskej, alebo na profi úrovni), určite pre seba hľadáš športové tričká s potlačou. Vlastná potlač na tričko totiž tieto funkčné tričká razom premení na štýlový kúsok – športové oblečenie na mieru. U nás nájdeš potlač na pánske športové oblečenie, potlač trička na dresy aj detské tričká na tréning s potlačou:

Foto: Puppynator

👕 Pánske športové tričko s potlačou

Na výber máš z dvoch rôznych strihov a štýlov. Či už máš záujem o viac vypasované tričko, alebo voľné tričko na strečing, určite si vyberieš a ľahko si vytvoríš pánske tričko na mieru. Ponúkame ti veľkosti od S až po XXL a tiež potlač trička spredu, zozadu i na rukávoch. Toto tričko je vhodné na tréning na akýkoľvek šport.

👚 Funkčné dámske tričko

Pohodlné a praktické športové tričko pre dámy je jedným z najobľúbenejších kúskov v našej kolekcii. Na potlač dámskeho trička sa najviac využíva motivačný výrok alebo športový symbol – napríklad basketbalová lopta. Podobne ako pre pánske športové tričko, aj tu ponúkame takmer všetky veľkosti.

🐥 Detské športové tričká

Skvelé detské tričká na tréning si vytvoríš v našom online Kreátore za pár okamihov. Dievčenské tričká na šport alebo chlapčenské športové mikiny dodajú tvojim krpcom motiváciu. Stačí pre nich zvoliť tú správnu potlač podľa druhu športu, ktorému sa venujú – máme množstvo motívov pre malých bicyklistov, karatistov, basketbalistov atď.

🏃‍♀️ Športové tričko s potlačou podľa druhu športu

Je nám jasné, že dámske tričko na beh bude mať inú potlač ako napríklad fitness oblečenie. Vytvoriť si športové tričká s vlastnou potlačou je jednoduché – zvolíš si strih, ktorý najviac vyhovuje tvojej postave a športu, ktorému sa venuješ, a potom si vyberieš veľkosť a farbu trička. Následne sa pohráš s dizajnom pre tvoje vlastné športové tričko. Tu je pár tipov od nás:

Foto: Puppynator

💪🏼 Pánske fitness tielko (svalnaté tričko)

Nie je to len o ukazovaní svalov – tielko s fitness motívom bez rukávov je na dvíhanie veľkých váh jednoducho pohodlnejšie. Vyber si niektorý z našich predvolených fitness motívov potlače, alebo si vytvor vlastný nápis na športové tričko pánske.

🏃🏾‍♂️ Bežecké tričko s potlačou

Maratón alebo krátky šprint – beh si vyžaduje kvalitnú obuv a tiež vhodné oblečenie. Ak hľadáš darček pre bežca, ľahko ho vytvoríš u nás v online Kreátore. Potlač na dizajnové bežecké tričko vyrobíš rýchlo a ak by ťa náhodou práve nekopala múza, pokojne si vyber niektorý z našich už hotových dizajnov na bežecké tričká.

🧘🏿 Tielko na cvičenie jogy s potlačou

Veľa ľudí preferuje na jogu radšej tielko pred tričkom s krátkym rukávom. Určite to oceníš hlavne vtedy, ak už dokážeš robiť rôzne krkolomné asány.:) Či už vyrobíš jógové tričko ako darček, alebo bude vyslovene pre teba, odporúčame ti zvoliť si vlastný nápis na tielko v spojení s niektorým z našich joga dizajnov na potlač.

🚴🏽‍♀️ Dizajnové tričko na bicykel

Určite aj ty poznáš milovníka cyklistiky, alebo ním dokonca sama či sám si. Skvelé tričko s cyklistickým motívom ponúkame ako dámske bicyklové tričko i pánske cyklistické tričko. Na tebe je len zvoliť si farbu, pozmeniť predvolený dizajn alebo pokojne aj vytvoriť vlastný nápis na cyklistické tričko.

🥊 Športové dresy s vlastnou potlačou

Pre športové družstvá ponúkame potlač dresov. Je to naša špecialita – okrem iného aj preto, že na potlač tímových tričiek ponúkame výraznú hromadnú zľavu. Jej výška vždy závisí od počtu objednaných kusov, no vieme sa dostať až na zľavu 40 %! Tu je niekoľko nápadov na to, ako si vytvoriť vlastné dresy pre futbalový, basketbalový či školský tým.

Foto: Puppynator

⚽ Vlastný futbalový dres

Tričko na futbal s krátkym rukávom v okamihu premeníš na dres. Stačí si vybrať farby dresu, potlač loga tímu. Prispôsob si dres s potlačou čísla a mena spoluhráčov a zvoľ si počet kusov, na základe ktorého ti môžeme poskytnúť množstevnú zľavu na hromadnú objednávku.

✊ Fanúšikovské mikiny s logom

Tímy najčastejšie využívajú potlač mikín s kapucňou – či už ako mikiny s logom pre fanúšikov, alebo na rozcvičku hráčov pred zápasom. U nás radi hovoríme, že fandenie je osobitný druh športu, a preto by mala mikina či športové tričko s dlhým rukávom s logom tímu patriť medzi tímové suveníry.

🧒🏻 Detské športové dresy s menom

Či už ide o darček pre tvojho drobca, alebo dresy pre celé družstvo, u nás si ich vytvoríš rýchlo a ľahko, a ešte aj s vtipným obrázkom. V ponuke máme aj detské športové tričká s možnosťou potlače. Potlač dresu zahŕňa potlač na rukáv a prednú i zadnú stranu – to platí pre detské mikiny i tričká s dlhým a krátkym rukávom.

🔔 Školské dresy potlač online

Ako vyrobiť dresy pre školský tím? Jednoducho – online.:) V našom online Kreátore to nebude problém – nahraj logo školy ako vlastný obrázok na mikinu, pridaj vlastný nápis na tričko, prípadne potlač mena na tričko s dlhým rukávom. Potom už len vyber farbu – odporúčame kontrastnú k logu školy, a tvoj dizajn je hotový.

🎒 Workout tričko s potlačou

Na zahriatie pred cvičením ti skvele padne workout tričko s dlhým rukávom a následne pánske alebo dámske športové tričko so športovou potlačou, v ktorom zvládneš tvrdý tréning v gyme. Na všetko toto funkčné oblečenie sa ti hodí šťahovací batoh do fitka – gymsack s potlačou podľa tvojho nápadu.

