Vyšetrovanie údajného ruského zásahu do volieb je najväčší podvod v histórii USA, vyhlásil Trump

WASHINGTON 29. marca (WebNoviny.sk) – Vyšetrovanie údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb je podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa „najväčším podvodom v histórii“ Spojených štátov.

Ruský podvod je mŕtvy

Ako sa tiež vyjadril na zhromaždení v Grand Rapids v štáte Michigan, osoby, ktoré stoja za vyšetrovaním „sa budú zodpovedať“ za pokus „zničiť štruktúru našej úžasnej demokracie“.

Šéf Bieleho domu sa prihováral davu podporovateľov vo štvrtok v noci a bolo to jeho prvé politické podujatie odvtedy, čo minister spravodlivosti William Barr zverejnil sumár zo správy vyšetrovania špeciálneho prokurátora Roberta Muellera.

„Po troch rokoch lží a očierňovania a hanobenia je ruský podvod mŕtvy. Nebolo to nič iné ako len zlé úsilie podkopať naše historické volebné víťazstvo a sabotovať vôľu amerického ľudu,“ vyhlásil na zhromaždení Trump.

Zverejnili sumár

Mueller odovzdal dlho očakávanú správu z dvojročného vyšetrovania minulý týždeň v piatok. Cez víkend Barr následne zverejnil svoj sumár, v ktorom uviedol, že vyšetrovanie nenašlo dôkazy o tom, že by Trump spolupracoval s Rusmi na ovplyvnení volieb v roku 2016.

Mueller vyšetroval aj to, či sa Trump nedopustil marenia spravodlivosti. V tomto prípade však podľa ministra nie je dostatok dôkazov na očistenie prezidenta ani na to, že by spáchal trestný čin.