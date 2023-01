Výsledok referenda 2023 o zmene ústavy. Aká je účasť a prečo bude zrejme neplatné?

Sobotňajšie hlasovanie občanov SR bolo v poradí deviate celoštátne referendum od vzniku samostatného štátu v roku 1993.

Odpovedali na otázku, či súhlasia, aby predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR bolo možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR. Hlasovať bolo možné od 7:00 do 22:00.

Výsledok referenda 2023 (online) postupne aktualizujeme, ako ich zverejňuje Štatistický úrad SR spočítané hlasy: účasť: odpoveď „ÁNO“ – odpoveď „NIE“ –

Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

V prípade úspešného referenda by na vyvolanie predčasných volieb stačilo v parlamente 76 hlasov poslancov, teraz to je 90 hlasov, čiže ústavná väčšina. Zároveň by ich bolo možné vyvolať referendom. Predpokladá sa, že výsledky referenda by mohli byť sčítané približne o jednej či druhej v noci. Keďže však komisie počas dňa hlásili nízku účasť, tak bude zrejme sobotňajšie referendum neplatné.

Spomedzi ôsmich celoštátnych referend bolo na Slovensku doteraz platné len jedno, a to referendum o vstupe do Európskej únie, na ktorom sa v roku 2003 zúčastnilo 52,15 percenta voličov.