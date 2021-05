Vysoké Tatry budú mať prvú ferratu, budovanie v Priečnom sedle má začať v lete

V lete by sa malo vo Vysokých Tatrách začať s budovaním zaistenej turistickej trasy, via-ferraty. Za projektom stojí Klub slovenských turistov (KST). Ako agentúru SITA informoval jeho predseda Peter Dragúň, verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác sa podarilo ukončiť, čaká sa ešte na výsledky kontroly.

Začiatok budovania záleží od počasia

Ak bude všetko v poriadku, s prácami na novej turistickej trase v Priečnom sedle a vôbec prvej ferrate v Tatrách sa bude môcť začať po 15. júni, keď sa skončí zimná uzávera turistických chodníkov.

„Či sa bude dať na budovaní ferraty hneď pracovať, je ťažké povedať, bude to záležať od počasia. Napríklad uprostred minulého týždňa tam napadlo 30 cm snehu,“ vysvetlil Dragúň. Dokončiť by ju však chceli do konca augusta. Pracovať sa bude v náročnom teréne. „Akonáhle sa bude dať a bude nám dovolené letieť helikoptérou s materiálom, začne sa s prácami,“ doplnil predseda KST. Trasa bude podľa neho prístupná ihneď po ukončení. Turisti ju budú môcť využívať od 15. júna do 31. októbra.

Náročnosť bude základná

S myšlienkou ferraty prišiel Klub slovenských turistov v roku 2016. Podľa Dragúňa je súčasne plánovaná trasa iba náhradným riešením za pôvodne navrhovanú ferratu od vodopádu Skok na Predné Solisko v Mlynickej doline. Ochranári ju z dôvodu druhovej ochrany prírody nepovolili. „Pôvodne to mala byť ferrata s náročnosťou C, táto bude základná, teda s náročnosťou A,“ vysvetlil Dragúň.

Ferrata v Tatrách bude mať približne 450 metrov a bude jednosmerná. Povedie v smere z Malej Studenej doliny do Veľkej Studenej doliny. Zaistená cesta je navrhovaná paralelne s existujúcim turistickým chodníkom, z pravej strany po kompaktnej skale. Celá trasa bude označená v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku. Ferratový set bude iba odporúčaný, informovalo Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.