Vysoké Tatry si teraz z výšky môže pozrieť každý, vznikla špeciálna letecká videomapa

Vysoké Tatry môžeme momentálne spoznať aj vďaka novej 360° technológii virtuálnej reality. Pilot Milan Paprčka, kartograf Bohuš Schwarzbacher a grafik Milan Jančovič, zo skupiny Slovensko z neba vytvorili 360° virtuálnu leteckú videomapu Vysokých Tatier.

Podľa Milana Paprčku sú Vysoké Tatry zrejme prvým a zatiaľ jediným pohorím na svete, ktoré sa môžu popýšiť takouto virtuálnou leteckou videomapou.

„Na brucho lietadla som umiestnil 360° kameru, ktorá sníma všetko okolo seba. Je to podobné ako google autíčko, ktoré má takú kameru na streche a chodí po uliciach,“ priblížil pilot a letecký fotograf Milan Paprčka.

Jednoduchšia a zložitejšia časť

Let bola prvá, jednoduchšia časť. Následne bolo treba do videa umiestniť popisy tatranských štítov, dolín, chát a plies tak, aby držali stále na svojom mieste a zobrazovali sa správne pri pohľade diváka do akejkoľvek strany.

„Výber kartografických popisov mi urobil kolega Bohuš Schwarzbacher. Výroba takéhoto videa s projekciou nápisov je nesmierne náročná aj na čas animátora aj na výkon počítača. Mnohokrát mi spadla mašina, zabralo to niekoľko desiatok hodín práce a spôsobilo mi to pár vrások na čele, ale myslím, že výsledok stojí za to,” skonštatoval grafik a počítačový animátor Milan Jančovič.

Špeciálna videomapa

Virtuálny let sa začína Kriváňom a v nadmorskej výške tritisíc metrov lietadlo pokračuje ponad vrcholky štítov až nad Lomnický štít. Jeho preletom približne sedem minútové video končí.

Gerlachovský štít je snímaný zo severu a nie z typickej južnej strany, ako ho ľudia obyčajne poznajú. Na video-mape vidno aj poľskú časť Vysokých Tatier. Zvuková stopa videa je tvorená zvukom autentického leteckého motora, doplneného hudbou.

Na nižšie uvedenom odkaze si môžu záujemcovia pozrieť celú 360° videomapu. Skutočný virtuálny svet je možné zažiť nasadením si okuliarov na virtuálnu realitu, ktoré účastníkov usadia priamo pod trup lietadla, odkiaľ si vďaka interaktivite tejto technológie, môžu prelet ponad veľhory sami režírovať.