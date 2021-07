Vysoký výkon a veľa priestoru – nová indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár od spoločnosti Miele

Rýchla príprava vo veľkých hrncoch vďaka PowerFlex XL

Zapustený odsávač pár je efektívny a elegantný

Kombinácia indukčnej varnej dosky a efektívneho odsávača pár šetrí miesto a je diskrétne elegantná – a preto je čoraz častejšie prvou voľbou pre kvalitné kuchyne. Spoločnosť Miele teraz rozširuje ponuku týchto všestranných prístrojov: nový výkonný prírastok KMDA 7476 ponúka o sedem centimetrov viac priestoru pre hrnce a panvice s nezmenenými vonkajšími rozmermi. Ďalšou novinkou je kompaktný a intuitívny ovládací panel umiestnený pod zapusteným odsávačom pár.

Ak sú priestory na varenie, stolovanie a obývacia časť prepojené do jedného celku, nevyhnutnosťou sa stáva výkonný odsávač pár. Zároveň prístroje musia čo naj- harmonickejšie zapadnúť do prostredia nábytku. Mimoriadnej popularite sa teda tešia zabudovateľné riešenia s jednoduchými líniami a zarovnanými povrchmi. Varné dosky s diskrétne integrovanými odsávačmi pár sú tak atraktívne pre čoraz viac zákazníkov a aj tu ponúka Miele prvotriedne riešenie. Rovnako ako predchádzajúce modely, aj KMDA 7476 kombinuje výkonné high-tech prvky z dvoch kompetenčných centier Miele v Bünde (varenie) a Arnsberg (odsávače).

Foto: Miele

PowerFlex XL nazýva nemecký prémiový výrobca svoje dve veľkorysé indukčné oblasti vpravo a vľavo od odsávača, ktoré obe pozostávajú z dvoch varných zón. Názov hovorí za všetko: KMDA 7476 ponúka v každej oblasti PowerFlex XL o sedem centimetrov väčšiu varnú plochu ako doteraz – pri nezmenených vonkajších rozmeroch varnej dosky. To znamená, že dosť miesta tu teraz nájdu aj dva veľké hrnce za sebou. Mimoriadna flexibilita vyplýva zo skutočnosti, že obe varné zóny môžu byť v prípade potreby vzájomne prepojené. Ak je napríklad na varnú dosku položený veľký pekáč, funkcia trvalého rozpoznania to zachytí a automaticky aktivuje susednú varnú zónu.

Mimoriadny výkon poskytuje technológia TwinBooster, ktorá v prípade potreby poskytne výkon až 7,3 kW – napríklad ak sa majú v krátkom čase pripraviť väčšie množstvá jedla.

Ďalšou novinkou KMDA 7476 je umiestnenie kompaktného a intuitívneho ovládania ComfortSelect Plus do stredu, teda priamo pod odsávač pár. Vďaka osvetlenému radu čísel v spojení s displejom pre každú varnú zónu a odsávač je tento koncept obsluhy nielen priestorovo úsporný, ale aj obzvlášť jednoducho použiteľný. Praktické: Ak musí byť varná doska krátkodobo ponechaná bez dozoru, napríklad keď zazvoní zvonček na dverách, zaistí bezpečnosť funkcia „Stop & Go“. To znamená, že všetky varné zóny znížia svoj výkon na úroveň 1, takže sa nič nepripáli. Ak sa má proces varenia po určitom čase úplne zastaviť, je možné ho pomocou časovača vypnutia individuálne naprogramovať pre každú varnú zónu. Na druhej strane s funkciou „Udržiavanie teploty“ inteligentná technológia udrží teplotu už pripraveného jedla tak, aby bolo pripravené na podávanie.

Foto: Miele

Osvedčená technológia odsávania a ľahké čistenie

Účinná technológia odsávania so svojím energeticky efektívnym ekologickým motorom spoľahlivo odsáva pary a pachy z miesta, kde vznikajú, a je skrytá neviditeľne v spodnej skrinke. Vďaka funkcii Con@ctivity sa kuchári môžu plne sústrediť na svoje potešenie z varenia, pretože výkon odsávacieho systému sa automaticky prispôsobuje tomu, čo sa práve varí. Je možná prevádzka s odťahom alebo cirkuláciou vzduchu, pričom cirkulácia je ideálne vhodná pre vysoko izolované budovy.

Pod ventilačnou mriežkou zaisťuje osvedčené filtračné puzdro s desaťvrstvovými kovovými tukovými filtrami z nehrdzavejúcej ocele najlepšie oddelenie tukov. Za účelom čistenia možno puzdro jednoducho vybrať a vložiť do umývačky riadu. Exkluzívny priestor CleanCover za tukovými filtrami má hladký povrch bez ostrých kovových hrán. Ľahko sa čistí a chráni pred kontaktom s káblami a časťami motora. Akonáhle niečo vykypí a vnikne do priestoru odsávača, kvapalina sa zadrží v záchytnej miske.

Foto: Miele

Nová varná doska s triedou energetickej účinnosti A ++ je k dispozícii v dvoch verziách. Podľa typu kuchyne a situácie pri inštalácii odporúčame model s vysokým, úzkym rámom z nehrdzavejúcej ocele (KMDA 7476 FR) alebo bezrámovú verziu (KMDA 7476 FL). Tá je vhodná pre položenie na pracovnú dosku alebo aj zapustenie do roviny.

Informačný servis