Výstavba Verdeny pod taktovkou VI GROUP, s.r.o.

Developer VI GROUP, s.r.o. spustil predaj nových bytov v polyfunkčnom dome VERDENA v Bratislave – mestskej časti Rači.

Štart výstavby je naplánovaný na štvrtý kvartál tohto roka, dokončenie do konca roka 2024. Na pozemku s rozlohou 3249 m2 rozšíri ponuku bývania o 53 nových bytov a 24 nebytových priestorov. Bývanie v blízkosti Peknej cesty patrí medzi veľmi vyhľadávané. Keď sa na trhu objaví nová ponuka bytov, reakcia záujemcov o ich kúpu je prakticky okamžitá. Rodinná developerská spoločnosť z Vajnor VI GROUP, s.r.o. má za sebou už 17 ročné skúsenosti s projektovaním a výstavbou rezidenčných projektov v Bratislave. Za toto obdobie sa autorsky podpísala na budove MATADORKY v Petržalke, stavia projekt polyfunkčných budov RNDZ v Bratislave Rači a polyfunkčný dom MORUŠE v blízkosti bratislavského letiska.

V prípade VERDENY stavil na komornejší projekt v blízkosti atraktívnej Peknej cesty na Vrbenského ulici v Bratislave Rači. Lokalita ponúkne príjemné bývanie, oslovuje mladých ľudí, ktorí majú radi mestský život a chcú aktívne tráviť svoj voľný čas.

Foto: VI GROUP

Veľkorysé podlahové výmery

Polyfunkčný dom bude osem podlažný, s jedným podzemným podlažím garáži a na prvom až treťom podlaží s nebytovými priestormi – kanceláriami. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú byty vrátane ustúpeného ôsmeho nadzemného podlažia s terasami. Výmera jednoizbových bytov bude od 37m2, dvojizbových od 48m2, trojizbových až od 80m2 a štvorizbové byty budú mať od 90m2 podlahovej plochy. K bytom je možné dokúpiť si pivničnú kobku a garážové státie v garáži, alebo na vonkajšom parkovisku. Štandardom každého bytu bude vlastná rekuperačná jednotka

Obyvatelia VERDENY budú mať pocit, že nežijú v rušnej Bratislave, ale na okraji malého mesta obklopení zeleňou. Projekt ponúkne bezproblémové napojenie a dostupnosť do centra mesta. Hneď vedľa svojho nového bytu nájdu prístup do lesov Malých Karpát ktoré sú obľúbeným výletným miestom. Presvetlené byty, s oknami obytných miestností so zníženým parapetom, majú z vyšších podlaží na západnej fasáde úžasný výhľad na Malé Karpaty a „nekonečný“ výhľad smerom na východ.

Foto: VI GROUP

Zelená fasáda

Zaujímavosťou celého projektu bude popínavá zeleň, ako súčasť fasády, ktorá vytvorí zelenú bariéru voči negatívnym účinkom klimatických zmien a zlepší mikroklímu obyvateľov. Zeleň v lete zníži vnútornú teplotu budovy, v zime teplotu udržuje. Závlaha bude riešená kvapkovou závlahou. Zeleň na fasáda slúži ako izolačný materiál, podporuje biodiverzitu, čistí vzduch, zlepšuje mikroklímu a tým zvyšuje kvalitu života. Rastlinný porast zachytáva prach a krytie rastlinami funguje ako izolačný materiál ktorý znižuje hluk.

Predzáhradky

Súčasťou projektu budú aj súkromné predzáhradky ktoré umožnia spoločenské využitie. Mať vlastnú predzáhradku, kúsok svojej zelene, je na nezaplatenie a zvlášť v meste.

Predaj bytov a nebytových priestorov je spustený na stránke projektu www.verdena.sk.

