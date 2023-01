Vytúžený oddych si môžete dovoliť aj vy!

Málokto nepozná tú januárovú motiváciu robiť veci inak ako v roku minulom. Schudnúť, viac sa hýbať, prestať fajčiť, tráviť viac času s rodinou alebo spomaliť a viac oddychovať… Presne toto novoročné obdobie a krátke dni sú ako stvorené na spomínaný na oddych a regeneráciu. Vraj si to nemôžete dovoliť? Nie je to nemožné… Riešením je využitie rekreačného poukazu, vďaka ktorému vám časť nákladov na dovolenku preplatí váš zamestnávateľ.

Či už patríte k tým, ktorí to už vyskúšali alebo k tým, ktorí o tejto možnosti iba uvažujú, neváhajte! „Naša legislatíva umožňuje využívanie rekreačných poukazov už niekoľko rokov. Konkrétne od roku 2019. Spočiatku bol tento nápad vnímaný rozpačito, no myslím si, že je to skvelý spôsob ako ušetriť rodinné financie, oddýchnuť si, načerpať sily a zároveň podporiť domáci cestovný ruch“, hovorí 36-ročný ekonóm Juraj, ktorý ho neváhal využiť hneď ako bol uvedený do praxe. Nárok na príspevok má zamestnanec každý rok. Musí však pracovať pre spoločnosť, ktorá má v danom roku aspoň 50 zamestnancov a to po dobu minimálne dvoch rokov. „Ak máte vo vašej spoločnosti menej zamestnancov, príspevok vám môžu poskytnúť tiež. Je dobrovoľný. V každom prípade je potrebné vopred sa informovať o podmienkach na personálnom oddelení“, upozorňuje otec mladej rodiny, ktorý má s využívaním rekreačných poukazov iba kladné skúsenosti. Príspevok môžete získať dokonca aj keď pracujete na skrátený úväzok. V takom prípade sa jeho výška upravuje pomerne k výške vášho úväzku. Potom už iba stačí vybrať si lokalitu, pobyt minimálne na dve noci, zbaliť si kufre a vyraziť na cestu.

Oddych blízko domova, na Slovensku

„To, že rekreačný poukaz je poskytovaný iba na pobyty na Slovensku nám neprekáža. Máme malého syna. Chceme aby spoznal krajinu, v ktorej sa narodil a nemusíme s ním na dlhé cesty.“ V tomto zimnom období a všetkom zhone, ktoré prináša koniec roka, sa mladá rodina rozhodla využiť niekoľko voľných dní na oddych. Vďaka príspevku na rekreáciu si prázdniny spestrili kratším relaxačným pobytom.

Foto: Hotel Zelená Lagúna

„Rozhodli sme sa navštíviť východné Slovensko. Zima pre nás nie o lyžovaní a preplnených strediskách. Dali sme na radu našich známych a voľba padla na Hotel Zelená Lagúna**** na Domaši. Na tejto lokalite nás lákal pokoj od ruchu veľkomesta a skutočnosť, že hotel sa nachádza prakticky uprostred lesov. Boli milo prekvapení. Hotel nám poskytol viac, ako sme si mohli želať. Už pri prvom telefonáte mi ponúkli možnosť využitia rekreačného poukazu a rovnako sa snažili vyhovieť našim požiadavkám, ktoré máme ako rodičia malého dieťaťa. Prekážka nebola ani s potvrdením, ktoré musíte predložiť vo vašej práci najneskôr do 30 dní.“

Manželka Ľubka vybrala pre rodinku ubytovanie v samostatnom apartmánovom domčeku s krbom a terasou, ktorý poskytuje viac súkromia a rodinnú atmosféru. „Cítili sme sa v ňom príjemne. Je zariadený moderne, so všetkým čo potrebujeme. Prekvapil nás aj útulný wellness a skvelé masáže, ktoré je možné v rámci príspevku využiť. Personál bol milý a ochotný. Výhodou pre rodičov s deťmi je detský kútik alebo plavecký bazén s detskými atrakciami a so špeciálnou technológiou čistenia vody. Na naše prekvapenie, tento hotel je aj v tomto období živým miestom uprostred tichej prírody„, pochvaľujú si výlet a skutočnosť, že časť príspevku mohli použiť aj na ostatné služby ako spomínané masáže a chutné jedlo.

„Každé miesto na Slovensku má svoje čaro. Na Domaši sme boli prvýkrát. Tentokrát sme si boli oddýchnuť a zregenerovať, no vieme že sa do tohto kraja a samotného hotela určite vrátime. Možno už počas jarných prázdnin. Radi by sme navštívili vojenské pamätníky, drevené kostolíky, vyštverali sa na zopár hradov aby náš syn poznal aj východ Slovenska a odniesol si zážitky a poznatky, ktorých mu chceme do života poskytnúť čo najviac.“ Manželia sú presvedčení, že v budúcnosti možnosť rekreačných poukazov využijú na prázdninový tábor pre svojho syna, keďže aj to je možné. Tak ako, ešte váhate alebo už naozaj tento rok začnete viac oddychovať a tráviť čas s blízkymi?

https://zelenalaguna.sk/sk/ubytovanie/rekreacne-poukazy

https://www.facebook.com/zelenalagunadomasa

https://www.instagram.com/zelena_laguna/

Informačný servis