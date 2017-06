Vzniká nová strana Šport do Košíc a na Východ, zatiaľ má ambície pôsobiť na regionálnej úrovni

KOŠICE 15. júna (WebNoviny.sk) – V Košiciach vzniká nová politická strana Šport do Košíc a na Východ. Ako informoval jeden z iniciátorov, košický mestský poslanec a po včerajšom zakladajúcom sneme predseda strany Igor Sidor, nová strana má ambície pôsobiť zatiaľ na regionálnej úrovni a jej najbližším cieľom je účasť vo voľbách do vyšších územných celkov v Košickom kraji.

Nie je to len strana športovcov

Začiatky tejto iniciatívy siahajú do februára 2014, keď vzniklo občianske združenie Vráťme deťom Šport do Košíc. Z občianskeho združenia sa neskôr vyčlenila platforma Šport do Košíc, ktorej členovia sa ako nezávislí kandidáti zúčastnili na komunálnych voľbách v novembri 2014. Piatim z nich sa podarilo dostať do košického mestského zastupiteľstva, kde vytvorili samostatný poslanecký klub. Momentálne v tomto klube pôsobí už osem poslancov.

„Na začiatku nám mnohí neverili, ale výsledky našej práce za posledné tri roky hovoria za nás. Počas tohto obdobia sme prešli nielen skúškou dôvery, aj vnútorným vývojom. Výsledky, ktoré sú za nami, nám dovoľujú začať stranícku činnosť nie so sľubmi, ale s odpočtom vykonanej práce,“ povedal Sidor a zdôraznil, že to nie je strana športovcov, ktorí chcú vstúpiť do politiky, ale strana politikov, ktorí chcú pomôcť pozdvihnúť šport.

Zakladajúci členovia

Sidor ako príklad uviedol, že k zakladajúcim členom patria Cyril Betuš, starosta košickej mestskej časti Ťahanovce a mestský poslanec za Šport do Košíc, Iveta Kijevská, bývalá starostka mestskej časti KVP a dlhoročná poslankyňa za mesto aj za Košický kraj, mestskí či krajskí poslanci Emil Petrvalský, Ján Sekáč, Igor Jutka a Tibor Bacsó, ale aj známi moderátori a producenti Peter Strachan a Tibor “Apa” Egry.

Ako informoval Sidor, v súčasnosti má strana personálne zastúpenie už aj v okrese Trebišov, kde je predsedníčkou strany učiteľka Antónia Hrabská, a v Michalovciach, kde ju v súčasnosti zastupuje manažér Marián Markovič.

„Keďže náš primárny cieľ je apolitický, nevidím problém v tom, aby strana oslovila či už politikov alebo voličov z rôznorodých strán,“ povedal Sidor. Dodal, že od začiatku to bude plnohodnotná strana schopná plniť funkcie vo všetkých oblastiach, ktoré jej prináležia.