Vzniká nová značka nákupných centier STORIA. Sieť obchodov stavia na obľúbenom koncepte nakupovania

Pod novou značkou STORIA už v úvode roka 2023 víta sieť nákupných centier svojich zákazníkov. Nový brand známych a obľúbených nákupných parkov sa predstaví vo ôsmich slovenských mestách a obciach. Ide o retailové parky vo vybraných slovenských mestách, ktoré patria pod správu spoločnosti 365.invest, najväčšieho správcu realitných fondov na Slovensku. Zákazníci nájdu dva z nich v Šamoríne, ďalšie obchodné centrá STORIA sa nachádzajú v Rovinke, Trnave, Myjave, Leviciach a Žiari nad Hronom. Budúci rok pribudne aj úplne nové centrum v Pezinku.

STORIA ako krajina nákupných možností

„Názov je odvodený z anglického slova „store”, ktoré sa spája s obchodom či uskladnením tovaru. Storia tiež môže evokovať ,príbeh´, čomu napovedá aj prepojenie s ďalším anglickým slovom ,story´. Ide tak o akúsi fiktívnu krajinu, do ktorej človek príde nakúpiť a nájde v nej vždy všetko, čo potrebuje,“ hovorí Norbert Kuklovský, Head of Asset Management 365.invest.

Retail parky STORIA sa nachádzajú v blízkosti sídlisk a obytných zón, pričom nakupujúci v nich vybavia všetky nevyhnutné nákupy na jednom mieste. Nájdu v nich esenciálne obchody s potravinami, drogériou, lekárne, ale aj domáce potreby, kvetinárstvo, hračkárstvo, obuv či medzinárodné značky obchodov s oblečením ako aj kaviarne alebo reštaurácie.

Levice. Foto: STORIA

Etablované nákupné centrá

Nákupné centrá STORIA patria k typom retail parkov, v ktorých sa do jednotlivých prevádzok vchádza z exteriéru. Tie získali na obľube najmä v čase pandémie, kedy nebolo bezpečné pohybovať sa v uzatvorených priestoroch a pre zákazníkov ponúkli rýchlejšiu a bezpečnejšiu alternatívu nakupovania. Tento koncept tak ponúka rýchly a jednoduchý nákup s pestrým výberom obchodných prevádzok, kde zákazníci vybavia všetko potrebné. Vonkajšie parkovanie okrem rýchleho prístupu do prevádzok ponúka aj lepší prehľad o rozmanitosti jednotlivých obchodov a značiek a tým aj zvýšené pohodlie nákupu. Okrem toho zvyšuje dostupnosť rozmanitých nákupov v atraktívnych reťazcoch aj v menších mestách, vďaka čomu sa ich obyvatelia nemusia za nákupmi presúvať ďaleko. To všetko sú benefity nákupných centier typologicky radených medzi retailové outdoorové parky.

„Pri výbere nákupných centier, ktoré sa stali súčasťou značky STORIA, sme sa zamerali na centrá s kvalitnou správou, dobrým zázemím a preverenými nájomcami, vďaka čomu v čase nadobudli finančnú silu a majú potenciál ju ešte znásobiť,“ vysvetľuje Norbert Kuklovský.

Rovinka. Foto: STORIA

STORIA v portfóliu Realitného fondu 365.invest

Nákupné centrá STORIA sú súčasťou portfólia realitných projektov 365.invest. Vďaka svojej stabilite a obľúbenosti pomáhajú udržiavať výnosnosť Realitného fondu a predstavujú vysoký potenciál aj pre bežných investorov. Z pohľadu výnosovosti môžu pomôcť posilniť pozíciu Realitného fondu, ktorý je v súčasnosti najväčším realitným podielovým fondom na Slovensku. „Cieľom akvizície retailových projektov do portfólia realitných fondov 365.invest je oživenie výkonnosti vybraných fondov a zároveň nadviazanie na úspešný rozvoj etablovaných obchodných centier. Pridávaním takýchto cenných aktív sa snažíme o to, aby bolo portfólio našich realitných fondov atraktívne aj pre menších investorov a prinieslo im čo možno najvyššie možné zhodnotenie ich investície,“ dodáva Norbert Kuklovský.

Viac informácií o novej značke a jednotlivých nákupných centrách siete nájdete na www.storia.center.

