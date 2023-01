Whirlpool Corporation urýchlil transformáciu portfólia

Uzatvára strategicku víziu podnikania v regióne EMEA

Oficiálne oznamuje vznik novovytvorenej entity a to spojením európskeho trhu s veľkými domácimi spotrebičmi (MDA) Whirlpool a Arçelik A.S.

Vytvára tak európsku platformu MDA s príjmami vo výške viac ako 6 miliárd EUR a nákladovou synergiou vo výške viac ako 200 miliónov EUR

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) dnes oznámil ukončenie strategického prehodnocovania podnikania v Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA) a uzavretie dohody o definitivnej fúzii so spoločnosťou Arçelik A.Ş („Arcelik“), čo celkovo výrazne urýchli samotnú transformáciu portfólia spoločnosti Whirlpool. V nadväznosti na podmienky dohody spoločnosť Whirlpool vkladá do novo vytvorenej entity, hlavný európsky trh s domácimi spotrebičmi a Arcelik svoje hlavné aktivity v oblasti podnikania s bielou technikou, spotrebnou elektronikou, klimatizáciou a malými domácimi spotrebičmi a to v podielovom pomere 25% Whirlpool a 75% Arcelik.

Spoločnosť Whirlpool tiež odsúhlasila odpredaj spoločnosti Whirlpool na Blízkom východe a v Afrike spoločnosti Arcelik. V regióne EMEA si Whirlpool ponecháva vlastníctvo spoločnosti s produkciou malých domácich spotrebičov KitchenAid.

Očakáva sa, že nový subjekt bude vykazovať tržby vo výške viac ako 6 miliárd EUR(1) a ziska tiež skvelú pozíciu pre to, aby spotrebiteľom poskytoval kvalitné a hodnotné produkty a to prostredníctvom atraktívnych značiek, udržateľnej výroby, inovácií produktov a spotrebiteľských služieb. Zároveň sa očakáva, že spojené podniky prinesú nákladové synergie vo výške viac ako 200 miliónov EUR.

„Dnešné oznámenie predstavuje ďalší významný a dôležitý míľnik v našej prebiehajúcej transformácii portfólia,“ povedal Marc Bitzer, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Whirlpool Corporation. „Tento krok nám za pomoci presunu obchodných a nákladových synergií, ako aj vďaka nášmu menšinového podielu, umožní vytvárať významné a prospešné hodnoty”.

Načasovanie a ďalšie podrobnosti

Uzavretie transakcie sa očakáva v druhej polovici roka 2023 a podlieha ďalším požiadavkám vrátane schválenia regulačnými orgánmi a ďalších obvyklých podmienok uzavretia.

Whirlpool v Európe splnil kritériá potrebné pre možný predaj z pohľadu účtovníctva počas štvrtého kvartálu roku 2022. Až do uzavretia celej transakcie, bude celý Whirlpool EMEA zahrnutý v celkových výsledkoch spoločnosti. Whirlpool navyše nebude mať žiadnu povinnosť poskytnúť financovanie novej spoločnosti.

Nasledujú tržby a EBIT odpredávaných podnikov , ktoré zahŕňajú Whirlpool, Hotpoint(4), Bauknecht, and Indesit značkové produkty na rok 2021 a od začiatku do 30. septembra 2022.

Kalendárny Rok 2021 Deväť Mesiacov Ukončených 30. september 2022 Čisté tržby ($M) EBIT ($M) Čisté tržby ($M) EBIT ($M) Odpredávané podniky ~$4,200 ~$(30) ~$2,650 ~$(80)

Poznámka: Vyššie uvedené výsledky sú neauditované predbežné finančné ukazovatele.

Poradcovia

Perella Weinberg Partners LP slúži ako finančný poradca a Latham & Watkins LLP a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP slúžia ako právni poradcovia Whirlpool Corporation pri strategickom preskúmaní podnikania v regióne EMEA.

(1) Referenčná hodnota 6 miliárd EUR je na základe spoločných príjmov európskych spoločností Whirlpool a Arcelik v roku 2021. Konečný pomer vlastníctva po uzávierke sa určí po zohľadnení príslušného EBITDA za rok 2022, čistých hodnôt aktív, čistej zadlženosti a čistého pracovného kapitálu strán. Plne vlastnená dcérska spoločnosť Arceliku Ardutch B.V. uzavrela zmluvu o vklade so 75-percentným vlastníctvom. Dohoda o predaji na Strednom východe a v Afrike sa v zásade týka predaja dcérskych spoločností v 100% vlastníctve v SAE a Maroku a operácií v rôznych krajinách severnej Afriky.

(2) Vlastníctvo značky Hotpoint spoločnosti Whirlpool Corporation v regiónoch EMEA a Ázie a Tichomoria nie je prepojené so značkou Hotpoint predávanou v Amerike.

O spoločnosti Whirlpool Corporation

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) sa zaviazala byť najlepšou spoločnosťou svetovou v oblasti domácich spotrebičov v neustálom úsilí o zlepšenie života doma. V čoraz digitálnom svete spoločnosť riadi cielené inovácie, aby uspokojila vyvíjajúce sa potreby spotrebiteľov prostredníctvom svojho ikonického portfólia značiek, vrátane Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit, Yummly a InSinkErator. V roku 2021 spoločnosť vykázala ročný obrat približne 22 miliárd USD, 69 000 zamestnancov a 54 výrobných a technologických výskumných centier. Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na WhirlpoolCorp.com.

Zverejnenie webových stránok

Bežne zverejňujeme dôležité informácie pre investorov na našej webovej stránke WhirlpoolCorp.com v sekcii „Investori“. Máme tiež v úmysle aktualizovať časť „Hot Topics Q&A“ na tejto webovej stránke ako prostriedok na zverejnenie materiálu, neverejných informácií a na splnenie našich povinností zverejňovania podľa nariadenia FD. V súlade s tým by investori mali okrem sledovania našich tlačových správ, podaní SEC, verejných konferenčných hovorov, prezentácií a webových vysielaní sledovať aj časť „Investori“ na našej webovej stránke. Informácie obsiahnuté na našej webovej stránke alebo informácie, ku ktorým je možné pristupovať prostredníctvom našej webovej stránky, nie sú súčasťou tohto dokumentu a nie sú jeho súčasťou.

Informačný servis