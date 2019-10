Whirlpool plánuje v Poprade investovať milióny eur, chce nové technologické centrum

Závod spoločnosti Whirlpool Slovakia v Poprade plánuje investíciu vo výške 3,5 milióna eur, vybudovať chce nové technologické centrum. Informoval o tom v stredu médiá Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter po jeho návšteve jedného z najväčších zamestnávateľov v regióne. Ako ďalej uviedol, v spoločnosti, kde aktuálne pracuje 1 340 ľudí, sú pripravení udržať pracovnú silu a potom ju aj rozšíriť. Koľko ľudí by v centre mohlo nájsť prácu zatiaľ upresniť nevedel. Podotkol, že pridaná hodnota v podobe technologického centra či vývoja je veľmi dôležitá, pretože poukazuje na stabilitu závodu a zároveň ju znásobuje. „Čo najviac takýchto nových miest s pridanou hodnotou je pre Slovensko žiadúcich, aby sme neboli len nejaká montážna dielňa, ale aby tu práve tá pridaná hodnota bola,“ skonštatoval.

Richter vyzdvihol vzdelávacie stredisko

Minister práce zároveň vyzdvihol, že popradský závod má aj vlastné vzdelávacie stredisko. „Sme v období, keď sa postupne prechádza na jednotlivé prvky štvrtej priemyselnej revolúcie, to znamená digitalizáciu, robotizáciu. Majú tu zatiaľ ambíciu, aby ľudí, ktorí budú prebytoční, pretože ich nahradia roboty, vedeli prispôsobiť a uplatniť v podmienkach závodu na iných miestach,“ vysvetlil. Eventuálne tak podľa neho môžu pripraviť zamestnancov na to, aby boli schopní obsluhovať roboty. Ministerstvo podľa Richtera v tomto smere ponúklo firme pomoc, napríklad čo sa týka vzdelávania pri prechode z jednej výroby na druhú. Zároveň pripomenul, že ide o firmu, ktorá doteraz nežiadala od štátu žiadnu pomoc. „To, čo je tu vybudované a čo tu funguje, je výsledkom práce týchto ľudí a firmy ako takej,“ poznamenal v rámci návštevy krátko po skončení výjazdového rokovania vlády v Kežmarku.

Spoločnosť v Poprade sa už dlhodobo snaží aj o integráciu rómskych občanov. Tých pracuje v závode, z celkového počtu zamestnancov 1 340, dokopy 215. Richter poukázal na to, že skoro 80 percent z nich sú mladí ľudia vo veku do 29 rokov. Podľa jeho slov sa práve takýmto spôsobom ľudia v tomto veku naučia pracovať, získajú isté pracovné návyky a sociálno-ekonomické postavenie.

Veľký príklad pre slovenské firmy

„To dáva garanciu, že aj svoje deti budú takto viesť, pretože budú žiť v istých sociálnych pomeroch, z ktorých nebudú chcieť odísť. To znamená, že budú chcieť naďalej pracovať, aby isté výhody, ktoré práca a mzda poskytuje, mali ďalej zabezpečené,“ dodal. Zároveň skonštatoval, že Whirlpool je veľkým príkladom aj pre ostatné slovenské firmy a odpoveďou na to, že sa to dá. Poznamenal, že na Spiši sú podobné pokusy, ale zďaleka nemajú také priaznivé výsledky ako má popradský závod.

Zmluva o založení budúceho spoločného podniku na výrobu práčok v Poprade pod názvom Whirlpool Tatramat medzi bývalým československým podnikom Tatramat a celosvetovou korporáciou Whirlpool bola podpísaná v novembri 1991. V roku 1996 sa spoločnosť Whirlpool stala 100-percentným vlastníkom podniku a názov spoločnosti sa zmenil na WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. so sídlom v Bratislave. Počas 20-ročného pôsobenia spoločnosti Whirlpool Slovakia Home Appliances bolo na slovenskom trhu predaných viac ako 2 milióny spotrebičov v segmente voľne stojacich práčok, sušičiek, chladničiek, mikrovlnných rúr, umývačiek riadu a tiež vstavaných spotrebičov pre inštaláciu do kuchyne.