Najčastejšími príčinami úmrtí tínedžerov sú nehody

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) – Najčastejšími príčinami úmrtí detí a mladistvých vo veku od 10 do 19 rokov vo svete sú dopravné nehody, ochorenia dolných dýchacích ciest a samovraždy. Vyplýva to z najnovšej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), o ktorej informuje britská BBC.

Veľké rozdiely pritom odborníci zistili medzi pohlaviami – kým medzi chlapcami dominujú dopravné nehody a násilie, medzi dievčatami sú to najmä ochorenia dolných dýchacích ciest a samovraždy.

Každý deň zomrie tritisíc tínedžerov

Podľa správy, na ktorej sa okrem WHO podieľali aj UNESCO, UNICEF, Svetová banka a ďalšie organizácie, zahynulo počas celého roka 2015 na svete 1,2 milióna tínedžerov. Každý desiaty z nich pritom zahynul pri dopravnej nehode – prirodzene, vzhľadom na vek, väčšinou v pozícii chodca či cyklistu.

Každý deň zomiera podľa správy na celom svete približne tritisíc tínedžerov. Viac ako dve tretiny týchto úmrtí sa stanú v menej rozvinutých krajinách Afriky a juhovýchodnej Ázie. Aj v kategórii hospodársky rozvinutých krajín sú však počty úmrtí detí a mladistvých alarmujúce.

Stúpa aj počet samovrážd

Správa špeciálne upozorňuje na stúpajúci počet samovrážd medzi mladistvými. “Sebapoškodzovanie je veľkým problémom mnohých krajín. Počet samovrážd rastie. Dospievanie je pomerne stresujúce obdobie života. Mladí ľudia potrebujú podporu. Rodičia, rodinné prostredie a spoločenstvá sú nesmierne dôležité,” vyjadril sa jeden z autorov správy Anthony Costello.

Najohrozenejšou skupinou medzi tínedžermi sú podľa správy WHO chlapci vo veku 15 až 19 rokov. Ďalšou veľmi zraniteľnou skupinou sú deti, ktoré prechádzajú zo základnej na strednú školu a začínajú chodiť do školy bez rodičovského sprievodu či odvozu.

Päť najčastejších príčin úmrtí vo vekovej kategórii 10 – 19-ročných:

1. Dopravné nehody

2. Ochorenia dolných dýchacích ciest

3. Samovraždy

4. Ochorenia tráviaceho systému

5. Utopenie