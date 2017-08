Wizz Air bude z Bratislavy do Kyjeva lietať až štyrikrát týždenne

BRATISLAVA 25. augusta (WebNoviny.sk) – Z Bratislavy do Kyjeva sa bude lietať častejšie. Od piatka 25. augusta môžu cestujúci letieť z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do hlavného mesta Ukrajiny až štyrikrát týždenne.

„Pre vyšší záujem o leteckú linku zvýšila letecká spoločnosť Wizz Air pôvodné dva lety v týždni na štyri lety týždenne, a to každý piatok, nedeľu, v pondelok a v stredu,“ informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Letecká spoločnosť Wizz Air prevádzkuje leteckú linku z Bratislavy do Kyjeva od decembra minulého roku. Počas zimného letového poriadku, od novembra 2017, sa medzi Bratislavou a Kyjevom uskutočnia tri lety týždenne, od apríla 2018 vzrastie frekvencia leteckých spojení s ukrajinským hlavným mestom až na päť letov týždenne. Spoločnosť Wizz Air už v júli zvýšila frekvenciu letov z Bratislavy do macedónskeho Skopje. Rovnako z dvoch letov na štyri týždenne.

Spoločnosť Wizz Air je so šiestimi pravidelnými linkami druhým najväčším leteckým dopravcom z Bratislavy. Okrem Skopje a Kyjeva zabezpečuje i lety do Klužu-Napoca v Rumunsku, do Tuzly v Bosne a Hercegovine, do Sofie v Bulharsku, do poľskej Varšavy a z nich spiatočne do Bratislavy.