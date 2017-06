Wizz Air začal lietať z Bratislavy aj do Varšavy a Sofie

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air v piatok začala prevádzkovať z Bratislavy dve nové pravidelné linky do bulharskej Sofie a poľskej Varšavy. Obe bude zabezpečovať štyrikrát týždenne v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. Wizz Air tak z hlavného mesta Slovenska lieta už do šiestich destinácií v strednej a vo východnej Európe.

“K linkám do Klužu-Napoca v Rumunsku a Tuzly v Bosne a Hercegovine, ktoré boli otvorené lev v marci, sa pridávajú dve nové linky do Varšavy a Sofie. Zároveň stúpne frekvencia letov aj na linkách Wizz Air-u do Kyjeva na Ukrajine a Skopje v Macedónsku zo súčasných dvoch až na štyri lety týždenne,” povedal generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Jozef Pojedinec. Záujem o lety Wizz Air podľa neho rastie, o čom svedčí rozšírenie počtu liniek aerolínií z bratislavského letiska na šesť. “Vzájomnú spoluprácu plánujeme do budúcna rozširovať,” dodal Pojedinec.

Komunikačná manažérka Wizz Air Sorina Ratz informovala, že nové spojenia do Sofie a Varšavy so štyrmi frekvenciami v týždni sú určené pre obchodných cestujúcich, ako aj dovolenkárov a zároveň prehĺbia obojstranných rozvoj cestovného ruchu. Ocenila pritom plodnú spoluprácu s bratislavským letiskom.

V prvom polroku tohto roka prepravil Wizz Air z Bratislavy vyše 50 tisíc cestujúcich, čo podporilo vytvorenie takmer 40 lokálnych pracovných miest v oblasti letectva a turizmu v regióne. Wizz Air začal svoju prevádzku z Letiska Bratislava otvorením prvej linky do Skopje vlani v marci. Wizz Air v minulom roku prepravil na linkách z Košíc, Popradu a Bratislavy spolu vyše tristotisíc pasažierov, čo znamenalo medziročný rast o 25 % a podporil tak takmer 230 lokálnych pracovných pozícií v letectve a turizme.

Wizz Air je najväčšia nízkonákaldová letecká spoločnosť v strednej a vo východnej Európe. V súčasnosti prevádzkuje flotilu 83 lietadiel Airbus A320 a A321 na vyše päťsto leteckých spojeniach z 28 základní do 141 destinácií v 42 krajinách. Aerolínie majú približne tritisíc zamestnancov a v minulom roku prepravili 23 miliónov cestujúcich.