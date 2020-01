Wurz po rokoch prehovoril o premárnenej šanci, o post v BMW Sauber ho pripravili dva centimetre

Niekdajší pilot motoristickej formuly 1 Rakúšan Alexander Wurz priznal, že v roku 2006 ho o angažmán v tíme BMW Sauber pripravila vlastná výška. Už 45-ročný Wurz súťažil v „efjednotke“ v rokoch 1997-2000, keď hájil farby Benettonu.

V roku 2005 sa do prestížneho seriálu vrátil ako testovací jazdec McLarenu. Na Veľkej cene San Marína dokonca zastúpil zraneného Kolumbijčana Juana Pabla Montoyu a skončil na 3. mieste. V ďalšej sezóne sa mal stať pretekárom BMW Sauber, no všetko prekazil jeho vzrast.

„BMW bolo jediné auto, do ktorého som sa počas kariéry vôbec nezmestil. Mario Theissen (bývalý riaditeľ BMW Sauber, pozn.) sa ma pokúšal stiahnuť do tímu a rýchlo sme sa dohodli. Nezapasoval som však do kokpitu,“ povedal Wurz pre portál motorsport-total.com, citoval ho aj web sport.pl.

Wurz mal najväčší problém s úzkym prevedením kokpitu, nevedel si v ňom správne „uložiť“ kolená. Tím BMW Sauber už v tom čase nemal možnosť pristúpiť k zmenám, keďže monopost podstúpil nárazové testy nového dizajnu. Namiesto 184 cm vysokého Wurza tak BMW Sauber siahol po Poliakovi Robertovi Kubicovi, ktorý je o dva centimetre nižší ako Rakúšan.