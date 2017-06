BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Japonská umelkyňa Yoko Ono sa stane oficiálnou spoluautorkou skladby Imagine, ktorú v roku 1971 vydal jej zosnulý manžel John Lennon. Zástupcovia Národnej asociácie hudobných vydavateľov (National Music Publishers Association) o tom informovali v stredu na stretnutí v New Yorku, kde vyhlásili spomínaný hit za skladbu storočia.

Osemdesiatštyriročnej Ono, ktorá prišla na ceremoniál na invalidnom vozíku, a jej synovi Seanovi Lennonovi odovzdali aj sošku patriacu k tomuto titulu. Pieseň Imagine vyšla na albume s rovnakým názvom, ktorý John Lennon vydal v roku 1971.

Publikum si počas večera mohlo tiež vypočuť slová samotného legendárneho člena The Beatles, ktorý v rozhovore pre BBC kedysi povedal, že jeho manželku by mali uviesť ako spoluautorku Imagine. Muzikant vtedy tiež vyhlásil, že inšpiráciu čerpal z jej knihy Grapefruit (1964). Skladbu počas slávnosti naživo predviedla speváčka Patti Smith, ktorú sprevádzala na klavír jej dcéra Jessie.

Yoko Ono a John Lennon spolupracovali na viacerých albumoch, počnúc nahrávkou Unfinished Music No.1: Two Virgins (1968). Krátko pred Lennonovou smrťou stihli v roku 1980 vydať ešte album Double Fantasy, no počas jeho nahrávania vznikol dostatok materiálu aj pre ďalší album Milk And Honey (1984). Yoko Ono vydala aj sólové nahrávky ako napríklad Fly (1971), Feeling The Space (1973), Season Of Glass (1981), It’s Alright (I See Rainbows) (1982) či zatiaľ posledný Take Me To The Land Of Hell (2013), ktorý nahrala s formáciou Plastic Ono Band. Je tiež známa ako mierová aktivistka.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.