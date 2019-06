Z Bratislavy sa už lieta aj do exotickej Gambie, letisko má tiež nové pravidelné linky

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Z bratislavského letiska M. R. Štefánika sa už dostanete aj do exotickej Gambie, najmenšieho štátu na africkom kontinente. Informuje o tom portál nasaDoprava.sk s tým, že toto letecké spojenie je novinkou a cestovné kancelárie ho zaviedli v tomto roku.

Do Antalye už nie iba charterom

Hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková pre portál nasaDoprava.sk uviedla, že po prvý raz v histórii môžu cestujúci využiť i pravidelnú linku do tureckého letoviska Antalya, kam doposiaľ smerovali len charterové lety. Od 30. mája si môžu do Antalye zakúpiť letenky aj individuálni cestujúci cez webstránku dopravcu Smartwings.

Priamu linku z Bratislavy do Turecka zabezpečuje okrem Smartwings aj Ryanair, a to do letoviska Dalaman s frekvenciou letov raz týždenne. „Zároveň upozorňujeme dovolenkárov, že pri letoch do Turecka treba mať so sebou cestovný pas platný aspoň 150 dní po prílete do krajiny. Dĺžku platnosti pasu tak treba skontrolovať nielen dospelým, ale aj deťom, ktorým sa vydáva s platnosťou len na dva roky,“ uviedla Ševčíková pre agentúru SITA.

Takmer 50 pravidelných liniek

Bratislava bude má počas tohtoročného letného letového poriadku (od 31. marca do 26. októbra) letecké spojenia na 47 pravidelných linkách do 41 destinácií v osemnástich krajinách.

Pravidelné linky z Bratislavy prevádzkuje počas letnej sezóny sedem leteckých spoločností – Ryanair (26 liniek), Smartwings (11 sezónnych liniek), Wizz Air (päť liniek), Air Cairo (dve linky) a po jednej linke spoločnosti flydubai (Dubaj), Pobeda (Moskva). K novinkám bude od 8. júna patriť aj pravidelná linka do cyperskej Larnaky s novým leteckým dopravcom Cyprus Airways.

Ako píše portál nasaDoprava.sk v porovnaní s letným letovým poriadkom z minulého roka sú novinkami aj letecké linky do Ľvova (Wizz Air) či na letisko Kyjev-Boryspiľ (Ryanair).