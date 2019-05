Z letiska v Piešťanoch odletel historicky prvý chartrový let, do Turecka odcestovali stovky ľudí

PIEŠŤANY 26. mája (WebNoviny.sk) – Historicky prvým chartrovým letom z letiska v Piešťanoch odletelo v nedeľu do tureckej Antalye 209 klientov cestovnej kancelárie Happy Travel. Počas letnej sezóny by rovnaký let malo absolvovať asi štyritisíc dovolenkárov.

Už o niekoľko dní odletia z Piešťan ďalší klienti do egyptského letoviska Hurghada. Ide o prvý výsledok dlhodobej snahy vedenia Trnavského samosprávneho kraja o „rozlietanie“ letiska.

Prvý charter zabezpečila turecká letecká spoločnosť AtlasGlobal. Letisko už celé roky zápasí s malým záujmom o jeho služby, dôsledkom sú červené čísla, v ktorých sa dlhodobo nachádza spoločnosť Letisko Piešťany.

Investovali aj do hál

„Stanovili sme si, že pôjdeme najskôr chartrovými letmi a budeme sa snažiť v čo najkratšom čase dotiahnuť do Piešťan aj pravidelnú linku. Zatiaľ sa napĺňa prvá fáza, nové destinácie a pravidelné linky sú ešte pred nami,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý si nenechal ujsť odlet prvého chartrového letu.

„Peniaze z verejných zdrojov neprejedáme, ale investujeme. Do príletovej haly sme investovali 200-tisíc eur, ďalších 44-tisíc do obnovy odletovej haly, peniaze išli do detského kútika a vybavenia zázemia, ktoré cestujúci nevidia,“ dodal Viskupič.

Keďže letisko nie je len o príletoch a odletoch, v záverečnej fáze sú podľa neho rokovania s investorom, ktorý chce do priestorov letiska umiestniť výrobu a servis.

Naplánovali lety do Turecka aj Egypta

Medzi prvými cestujúcimi do Antalye bola aj rodina Romana Bielika z Prievidze. „Vyberali sme si Piešťany preto, lebo to máme blízko z domu, bola to pre nás lepšia alternatíva,“ povedala hlava rodiny. Skromnejšie služby na letisku podľa neho zasa vyváži bezplatné parkovanie.

Cestovná kancelária Happy Travel má podľa jej konateľa Romana Berkesa do konca septembra naplánovaných devätnásť odletov do Turecka, približne rovnaký počet aj do Egypta.

„V cestovnom ruchu je to stále o hľadaní alternatív, ako uľahčiť cestujúcim výber dovoleniek. Letisko Piešťany bola dobrá voľba, ľudia túto možnosť privítali,“ povedal Berkes, podľa ktorého táto ponuka oslovila predovšetkým ľudí z oblasti Považia.

Navrhovali likvidáciu spoločnosti

Historický okamih prvého chartrového letu si nenechali okrem župana Jozefa Viskupiča ujsť ani primátor Piešťan Peter Jančovič, zástupcovia tureckého veľvyslanectva, ale ani predstavitelia Seniorského parlamentu Piešťan, ktorí pred dvoma rokmi iniciovali petíciu za záchranu spoločnosti Letisko Piešťany.

V minulom volebnom období Trnavský samosprávny kraj ako majoritný akcionár navrhoval likvidáciu spoločnosti Letisko Piešťany. Pod tlakom vedenia mesta Piešťany a mohutnej občianskej iniciatívy napokon k tomu nedošlo.

Záchranu a ,,rozlietanie“ regionálneho letiska v známom kúpeľnom meste sľuboval pred krajskými voľbami v roku 2017 terajší župan Jozef Viskupič.

Okrem Trnavského samosprávneho kraja (59,31 percenta) sú ďalšími akcionármi v spoločnosti Letisko Piešťany mesto Piešťany (20,04 percenta) a ministerstvo dopravy (20,65 percenta).