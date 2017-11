Z tábora na ostrove Manus presťahovali všetkých utečencov, úrady vraj použili násilie

CANBERRA 24. novembra (WebNoviny.sk) – Papuánske úrady presťahovali všetkých 378 mužov z utečeneckého tábora na ostrove Manus do alternatívneho ubytovania v meste Lorengau.

„Všetci sú preč. Nastúpili do autobusov, zbalili si svoje veci a odišli,“ uviedol zástupca tamojšej polície Dominic Kakas. Tábor oficiálne zatvorili 31. októbra a následne ho odpojili od dodávok vody, energií a tiež potravín. Utečenci sa však pre vyhrážky miestnych obyvateľov báli odísť do Lorengau.

Polícia obvinenia odmieta

Zástupcovia migrantov vyhlásili, že úrady proti nim použili násilie. Ako píše agentúra AP, v zverejnených videách je možné vidieť, ako pri akcii mali v rukách drevené palice.

„Dnes ráno som sa zobudila na šialený telefonát z utečeneckého tábora na Manuse, v ktorom kričali ‘Pomoc, pomoc, zabíjajú nás’. Je strašné, že migrantov bijú a ťahajú do autobusov, pričom toto konanie podporuje austrálska vláda,“ vyjadrila sa Shen Narayanasamy z organizácie GetUp!. Polícia však odmieta obvinenia z použitia násilia.

Migrantov obvinil z ničenia nového ubytovania

Minister pre prisťahovalectvo a ochranu hraníc Peter Dutton povedal, že tvrdenia zástupcov migrantov sú „chybné a prehnané“, pričom o údajnom násilí nemajú žiadne dôkazy. Žiadateľov o azyl takisto obvinil, že sa snažili poškodiť nové ubytovanie v Lorengau.

Austrálsky premiér Malcolm Turnbull sa z presťahovania migrantov teší. Podľa vyhlásenia je rád, že využili novú možnosť ubytovania. „Spravili presne to, čo by ste mali urobiť, keď ste v cudzej krajine. Mali by ste dodržiavať jej zákony,“ uviedol.