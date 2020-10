Z tejto knihy je na Slovensku len 100 kusov

Excelentné dielo o geniálnom architektovi, ktorý je často považovaný za najvplyvnejšiu osobnosť v dejinách západnej architektúry. Andrea Palladio bol majster architekt, ktorý už takmer päť storočí fascinuje a inšpiruje milovníkov stavebného umenia po celom svete. Mesto Vicenza a Palladiove vily v Benátsku sú dnes zapísané v Zozname Svetového dedičstva UNESCO.

Práve tejto osobnosti je venovaná nová exkluzívna publikácia Večný Palladio .

Je to už piata kniha v edícii Vznešená renesancia, ktorá približuje osobnosti tohto obdobia – Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffael a teraz Večný Palladio .

24 jeho stavieb, víl a palácov je zapísaných do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, čo je nevídané. Bol to obľúbený staviteľ aristokratov z Vicenzy a Benátok.

Doteraz podľa žiadneho architekta nepomenovali štýl – jedine po tomto umelcovi, nazýva sa palladianizmus. Stavby v jeho štýle nájdete po celom svete – v Nemecku, Francúzsku, Anglicku, Rusku, i v USA.

Aj tieto informácie nájdete v knihe Večný Palladio – najnovšie poznatky, zaujímavosti, pikošky. Nechýbajú veľkoformátové fotografie architektonických celkov, výrezov, detailov, ako aj architektových nákresov v pôvodnej veľkosti. Môžete tak doslova nazrieť do tvorivej kuchyne umelca-staviteľa, ktorý zavŕšil renesančný obrat k antike, dodal stavebnému umeniu nebývalú energiu a posunul architektonický vývoj až na prah baroka.

Pozrite si VIDEO z uvedenia knihy, na ktorom sa zúčastnila hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad, či Juraj Žáry, odborník na Palladia z Vysokej školy výtvarných umení.

Luxusné prevedenie knihy

Nielen obsah knihy je jedinečný, ale aj samotné prevedenie. Väzba je šitá bavlnenou niťou, spevnená plátenným kapitálikom a šiestimi väzmi na koženom chrbte, razba zhotovená zlatou fóliou za tepla. Každý výtlačok je ručne viazaný v kníhviazačskej dielni Richard Mayer v Esslingene.

Na väzbe knihy je použitý pergamen, ručne opracovaný a vyhladený korkom podľa postupov používaných v 16.storočí.

Komplet VEČNÝ PALLADIO obsahuje:

exkluzívnu knihu v puzdre (400 strán, rozmer 30,8 × 40 cm)

plagát Vila Almerico Capra – la Rotonda, Vicenza (architektonický nákres)

plagát Lodžia kapiatanátu, Vicenza (architektonický nákres)

rukavice

dekrét o vlastníctve.

Knihu si možno kúpiť jedine na stránke www.LuxusnaKniznica.sk – vyšla v limitovanom náklade 100 kusov, no už pár hodín po spustení predaja bolo rezervovaných viac ako 70 výtlačkov.

Kniha vychádza vďaka vydavateľstvu Ikar, má 400 strán, veľký formát 20,8 x 40 cm a stojí 990€, pričom prvých desať očíslovaných kníh má vyššiu cenu.

Viac o knihe aj v podcaste Knižný kompas.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis