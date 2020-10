Z vojenských lesov na Záhorí vyháňajú ľudí s megafónmi. Za relax v prírode hrozí vysoká pokuta

V lesoch na Záhorí je hubárska sezóna a zodpovedá tomu aj návštevnosť. Denne sú tam ľudia z Malaciek a okolitých dedín, ale početne je zastúpené aj obyvateľstvo z hlavného mesta Bratislava. V čase krízovej situácie je však vstup do Vojenského obvodu Záhorie dočasne zakázaný. Stáva sa, že ľudia v lese započujú megafón, aby z neho odišli.

„Rozprávala som sa s vojenským policajtom, ktorý to mal za úlohu. Chodia teda do lesov a vyzývajú ľudí, aby ich opustili,“ uviedla pre Webnoviny.sk obyvateľka Malaciek Zuzana.

Nerešpektovanie zákazu môže vyjsť draho

Na viacerých závorách lesných ciest visia oznamy o zákaze. V porovnaní s minulým týždňom sa návštevnosť lesov znížila, povedal dnes zamestnanec štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, ktorý bol pri jednej z lesných závor. Podľa neho zákaz aj tak ľudia ignorujú.

Nerešpektovanie zákazu vstupu na územie vojenského obvodu v čase krízovej situácie je priestupkom. Môže vyjsť poriadne draho. Zákon v tomto prípade hovorí o pokute až do 1 000 eur.

Návštevníci lesov nad zákazom krútia hlavou. Nevidia ho ako opodstatnený prostriedok boja proti šíreniu koronavírusu v čase pandémie. Vláda umožnila ľuďom chodiť do prírody v rámci okresu. Pre obyvateľov Malaciek sú vhodnou príležitosťou práve vojenské lesy tesne za mestom. Celoročne ich využívajú najmä cykloturisti a sezónne aj hubári.

Primátor Malaciek vyzval na ústretovosť

Hovorkyňa mesta Malacky Ľubica Pilzová uviedla, že mesto rešpektuje všetky protiepidemiologické opatrenia. Pripomenula, že vstup do vojenských lesov je zakázaný vždy v krízovej situácii, o čom hovorí zákon o vojenských obvodoch.

Vedenie mesta však naznačilo nespokojnosť s aktuálnym stavom. „Primátor Malaciek Juraj Říha považuje za absurdné, že hoci sme o zákaze informovali Malačanov a obyvateľov susedných obcí, do lesov vstupujú obyvatelia Bratislavy bez toho, aby mali vedomosť o zákaze. Vláda by mala vyjsť v ústrety ľuďom a zmeniť príslušnú legislatívu,“ vyjadrila sa pre Webnoviny.sk Pilzová.

Ľudia chodia do vojenských lesov na Záhorí aj v čase núdzového stavu, kedy je tam vstup zakázaný. Foto: Igor Stupňan/Webnoviny

Rezort obrany sa pri zákaze odvoláva na vyhlásený núdzový stav podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového, výnimočného a núdzového stavu. V čase núdzového stavu platí zároveň ustanovenie zákona o vojenských obvodoch, podľa ktorého štát dočasne zakázal vstup do vojenských obvodov Záhorie a Valaškovce v okrese Humenné.

Je to nelogické, hovorí sociológ

Sociológ Michal Vašečka nevidí v zákaze vstupu do vojenských lesov v aktuálnej situácii žiadny logický význam. Otázkou je, ako by mal zákaz prispieť k zamedzeniu šírenia koronavírusu. „Keď je takýto stav, tak vojenské obvody sa uzatvárajú a ďalej sa nepremýšľa. Je to pevné držanie sa litery zákona,“ povedal Webnovinám sociológ. Položil si otázku, či možno od armády, ako prísne riadenej hierarchickej štruktúry, očakávať niečo iné.

„Armáda, psychiatrická liečebňa, väzenie – to sú takzvané totálne inštitúcie, ktoré vám riadia čas. Vstáva sa o šiestej ráno a ide sa spať o dvadsiatej prvej hodine. Bez diskusie. Je veľmi otázne, či sa s tým dá niečo robiť. Je to podobné ako pri iných totálnych inštitúciách, ktoré určujú ľuďom pravidlá života. Postupuje sa podľa mimoriadne striktných pravidiel, z ktorých sa nedá ujsť,“ reagoval Vašečka na absurdnosť zákazu.

Právnik Bujňák vidí cestu

Parlament aktuálne nezasadá a je nepravdepodobné, že by narýchlo prijal zmenu legislatívy z iniciatívy vlády, aby ľudia mohli chodiť do vojenských lesov.

Podľa Vincenta Bujňáka z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave optimálnym riešením vzniknutého problému by bolo novelizovať zákon o vojenských obvodoch tak, aby bol na územie vojenského obvodu alebo jeho časti automaticky dočasný zákaz vstupu v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu.

„Dočasný zákaz vstupu počas núdzového stavu by mohla v prípade potreby ustanoviť vláda, a to za použitia možnosti obmedziť slobodu pohybu a pobytu na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu,“ uviedol právnik.

Riešením by bolo aj povolenie od ministerstva

Bujňák našiel aj teoretickú možnosť, ktorá vyžaduje administratívne úkony, ale nie je pri nej potrebné zmeniť zákon a ani prijímať nariadenie vlády.

„Fyzické osoby, ktorým bol povolený prechodný pobyt na území vojenského obvodu a ich blízke osoby, nepodliehajú dočasnému zákazu vstupu v čase núdzového stavu. Povolenie vydáva ministerstvo obrany a stačilo by, aby si ho vybavil len jeden člen rodiny a následne by z neho mohli benefitovať aj ďalšie blízke osoby,“ priblížil právnik.

Poznamenal, že pre prechodný pobyt netreba meniť občiansky preukaz či ďalšie dôležité doklady, a preto by takáto možnosť nebola až tak veľmi zaťažujúca. „Samozrejme, nie je to najlepšie z možných riešení, tým je spomínaná zmena zákona,“ dodal Bujňák.