Za kolaps armády nesú podľa šéfa NATO zodpovednosť afganskí lídri, Nemecko zle odhadlo situáciu

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg pripisuje vinu za rýchly kolaps afganskej armády zlyhaniu vedenia krajiny. Zároveň však pripustil, že aliancia musí odhaliť problémy vo svojich snahách vycvičiť tamojšie ozbrojené sily.

NATO by sa malo poučiť

„Afganské politické vedenie“ nezvládlo vzdorovať a toto „zlyhanie afganského vedenia viedlo k tragédii, ktorej sme dnes svedkami“, skonštatoval Stoltenberg. Jeho vyjadrenie prišlo po utorkovom stretnutí vyslancov NATO, na ktorom diskutovali o bezpečnostných otázkach vyplývajúcich z rozsiahleho víťazstva militantného hnutia Taliban v Afganistane.

NATO od roku 2003 viedlo medzinárodné bezpečnostné operácie v Afganistane, no v roku 2014 utlmilo bojové operácie s cieľom zamerať sa na výcvik národných bezpečnostných síl. Rýchly rozpad afganských ozbrojených síl zoči-voči ofenzíve Talibanu bol podľa Stoltenberga prekvapujúci. NATO by sa však z toho malo podľa neho poučiť.

Zlý odhad situácie

Nemecká vláda aj širšie medzinárodné spoločenstvo zle odhadli situáciu v Afganistane a prekvapila ich rýchlosť, s akou hnutie Taliban ovládlo celú krajinu. Vyhlásil to v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. „My všetci, vláda, spravodajské služby, medzinárodné spoločenstvo, my všetci sme zle odhadli situáciu. Ani my, ani naši partneri a experti nepredpokladali rýchlosť, s akou sa afganské bezpečnostné sily stiahli a kapitulovali,“ povedal Maas.

Zábery z Kábulu označil za „veľmi bolestivé“ a dodal, že vláda robí všetko pre to, aby z krajiny evakuovala čo najviac ľudí. Zo zhruba 2500 zamestnancov veľvyslanectva určených na evakuáciu sa už podľa Maasa do Nemecka podarilo previesť asi 1900 osôb. Popri 600 ľuďoch, ktorí zostávajú na mieste, Nemecko cíti zodpovednosť aj za ďalších asi 2000 osôb vrátane ľudskoprávnych aktivistov a ich rodín, dodal minister.