Za obchodovanie s ľuďmi stíhajú šesť páchateľov, vyvážali “žobrákov” do Nemecka

BANSKÁ BYSTRICA 4. mája (WebNoviny.sk) – Pred senátom Okresného súdu v Banskej Bystrici sa dnes začalo hlavné pojednávanie so 43-ročným Igorom H. z Hnúšte a jeho piatimi komplicmi. Prokurátor im kladie za vinu zločin obchodovania s ľuďmi, pretože sa podieľali na vývoze šiestich Slovákov do Nemecka, kde ich nútili žobrať. Zo šiestich ´žobrákov´ žijú už iba dvaja. Pojednávanie predseda senátu musel odročiť na jún, pretože okrem Igora H., ktorý je považovaný za iniciátora a organizátora akcie a je vo väzbe, ostatní obžalovaní neprišli.

Prvého Slováka vyviezol v roku 2007

Prvého Slováka vyviezol Igor H. na žobranie do Nemecka v roku 2007. Invalidný muž vo veku 66 rokov bez dolných končatín „pracoval“ pre Igora H. a jeho družku do septembra 2009, kedy sa mu zhoršil zdravotný stav. Vtedy ho Igor H. doviezol na Slovensko, kde 30. septembra 2009 zomrel na multifunkčné zlyhanie. Ďalšieho ´žobráka´ vo veku 66 rokov a bez jednej nohy našli v roku 2010. Vtedy muža prepustili z nemocnice po mozgovej príhode a Igor H. ho zobral do Nemecka.

Rovnako ako predošlý muž aj tento sediac na invalidnom vozíku musel sedem dní v týždni žobrať, pričom organizátor mu bral všetky vyžobrané peniaze a posielal ich domov družke Darine. Postihnutý spával pod mostom, dostával jesť iba raz denne a alkohol, pretože bol od tejto drogy závislý. Muž v decembri 2011 dostal zápal pľúc a v nemeckej nemocnici zomrel.

Inkasovali ich starobné dôchodky

Igor H. sa s družkou dostali aj k účtom oboch mužov a inkasovali ich starobné dôchodky. Podobne sa Igor H. správal aj k ďalším štyrom ´žobrajúcim´. Jedného vozil na Slovensko, aby si prevzal invalidný dôchodok, ale hneď pred poštou mu ho zobral. Igor H. sa neštítil použiť voči ´žobrajcim´ aj fyzické násilie. Do Nemecka neskôr zobral svojich dvoch synov a ďalších komplicov, ktorí ´žobrajúcich´ vozili na vybrané miesta, dávali na nich pozor, odoberali im peniaze a zabezpečovali stravu. Igor H. učil ´žobrákov´ po nemecky, aby vedelipovedať prosím a poďakovať. Ešte pred samotným vyvezením do Nemecka nechali mužov zarásť a zašumieť, aby vyzerali čo najviac opustene.

Prokuratúra vyčíslila, že v rokoch 2009 až 2014 Igor H. s komplicmi získali zo žobrania šiestich obetí viac ako 40-tisíc eur.

V prípade uznania viny hrozí Igorovi H. trest odňatia slobody na dvanásť až dvadsať rokov, pretože skutok spáchal po dlhší čas a na viacerých osobách. Z nich viaceré boli na neho odkázané a chránené. Jeho komplicom ako spolupáchateľom hrozí trest sedem až dvanásť rokov.