Za ovládanie médií naparili Babišovi ďalšiu pokutu, premiér sa politickej hry konkurentov nebojí

Mestský úrad v českých Černošiciach vymeral premiérovi Andrejovi Babišovi v správnom konaní tretiu pokutu za porušenie zákona o strete záujmov tým, že ovláda médiá. Pokuta je v najvyššej možnej výške 250-tisíc korún a premiér tiež musí zaplatiť tisíc korún za náklady konania.

Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz s tým, že denníku Právo to potvrdil jeho právnik Václav Knotek a jeho redakcia mala tiež možnosť nazrieť do rozhodnutia úradu z 21. septembra.

Predseda českej vlády sa môže proti rozhodnutiu černošického mestského úradu, pod ktorý Babiš podľa svojho trvalého bydliska ako občan spadá, odvolať na nadriadenom stredočeskom krajskom úrade. Knotek uviedol, že odvolanie určite podajú.

Premiér sa dlhodobo bráni

Pracovníci z Černošíc dospeli k záveru, že premiér pokračoval v priestupkovom konaní aj po tom, čo v roku 2019 stredočeský krajský úrad pôvodné správne konanie v tej istej veci zastavil s tým, že žiadny priestupok sa nestal.

Podľa úradníkov je to však „naďalej trvajúci priestupok“. Premiér podľa úradu cez holding Agrofert ovláda prevádzkovateľa rozhlasového vysielateľa Londa, vydavateľstvo Mafra, prevádzkovateľa televíznej stanice Óčko a ovládal tiež už zaniknutú tlačiareň Mafra Print.

Členovia vlády majú zakázané osobne ovládať firmy, ktoré prevádzkujú rozhlas, televíziu alebo vydávajú noviny. Babiš sa dlhodobo bráni s tým, že holding vo februári 2017 dal do zvereneckých fondov a tak splnil povinnosti vyplývajúce zo zákona o strete záujmov.

Transparency mala predložiť nové dôkazy

Na úrad v Černošiciach sa v roku 2018 pre možný Babišov stret záujmov obrátila organizácia Transparency International. Tento rok v januári to protikorupčná organizácia spravila znova, pričom uviedla, že má nové dôkazy o spáchaní priestupku. Pracovníci úradu tak znovu začali konanie. Podľa Babišovho právnika je to však v rozpore so zákonom, keďže sa vo veci právomocne rozhodlo.

Samotný Babiš vo štvrtok na článok Práva reagoval s tým, že je presvedčený o nezákonnosti rozhodnutia mestského úradu v Černošiciach a určite sa voči nemu odvolá. „Dvakrát ma prešetrovali za rovnaký skutok. To je porušenie mojich základných práv,“ povedal a dodal, že je to len „politická hra jeho konkurentov“.