Za Vladimíra Pčolinského stúplo odpočúvanie civilnou tajnou službou o 33 percent

Nasadenie odposluchov patrí do okruhu najväčších zásahov štátu do súkromia ľudí. Každoročne o použití informačno-technických prostriedkov (ITP) rokuje parlament, ale spravidla sa tak deje bez záujmu poslancov. Iné to nebolo ani na aktuálnej májovej schôdzi.

Súdy vlani dostali 1 549 žiadostí

Podľa správy rezortu spravodlivosti krajské súdy a Špecializovaný trestný súd dostali v roku 2020 celkovo 1 549 žiadostí o vydanie súhlasu o nasadenie ITP. Súdy vyhoveli 1 513 žiadostiam a 36 zamietli. Nezákonné použitie ITP, ľudovo povedané odposluchov, súdy vlani nezistili.

Žiadosti o odposluchy môžu dávať Policajný zbor SR, Kriminálny úrad Finančnej správy, Slovenská informačná služba (SIS), Vojenské spravodajstvo a Zbor väzenskej a justičnej stráže.

Polícia poslala súdom minulý rok 1 018 žiadostí o nasadenie odposluchov, z toho 25 sudcovia odmietli. Informácie získané použitím ITP boli využité ako dôkaz v trestnom konaní v 104 prípadoch.

Finančná správa žiadala nasadiť ITP v 50 prípadoch, súdy nevyhoveli šiestim žiadostiam. Zbor väzenskej a justičnej stráže neposlal ani jednu žiadosť o odpočúvanie.

SIS chcela odpočúvať 428-krát

Tajná služba má vzostupný trend predkladania žiadostí. Napríklad v roku 2016 SIS žiadala použiť ITP v 234 prípadoch. V roku 2018 tento počet stúpol na 280. V roku 2019 tajná služba žiadala o nasadenie ITP v 322 prípadoch.

V minulom roku počet žiadostí poskočil o 106 na celkovo 428. Išlo o takmer 33-percetný nárast. Zákonný sudca odmietol štyri žiadosti SIS. Treba pripomenúť, že tajná služba nevyužíva odposluchy v trestnom konaní, pretože nie je orgánom činným v trestnom konaní.

Šéf branno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽaNO) hovorí, že nikdy nebudú známe detaily, prečo sa zvýšil počet žiadostí SIS. „Aj keď bude fungovať komisia na kontrolu ITP, tak nikoho nepustia do živých odpočúvaní,“ povedal portálu Webnoviny.sk.

Člen parlamentného Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS Peter Šuca (Smer-SD) Webnovinám uviedol, že všetky žiadosti o nasadenie ITP boli v súlade so zákonom. Podľa neho sa ich nárast dá vysvetliť napríklad zvýšeným bezpečnostným rizikom.

Zápas s korupciou ako priorita

Dnes už bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský (nom. Sme rodina) sa stal riaditeľom tajných vlani v apríli. Pri nástupe do funkcie hovoril, že prioritou bude zabrániť tomu, aby sa pandémia COVID-19 z medicínskej a ekonomickej krízy nezmenila na bezpečnostnú krízu.

K ďalším dôležitým úlohám zaradil odhaľovanie korupcie na najvyšších úrovniach verejnej sféry, boj proti extrémizmu a všetkým formám organizovaného zločinu.

Pčolinský dnes sedí vo väzbe a je obvinený z korupcie. Údajne mal prijať úplatok 20-tisíc eur. Svedčí proti nemu bývalý námestník SIS. Polícia Pčolinského zatkla tento rok v marci, neskôr sa riaditeľskej pozície vzdal.

