Za slušné Slovensko, OĽaNO a SaS súperia o miesto, ohlásili zhromaždenie na výročie vraždy Kuciaka

Na druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej 21. februára 2020 ohlásili na Námestie SNP v Bratislave verejné zhromaždenia tri subjekty.

A to strana Sloboda a Solidarita, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a fyzická osoba z iniciatívy Za slušné Slovensko. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca bratislavského Starého Mesta Matej Števove.

Ohlasovatelia prišli pred otvorením úradu

„Všetci traja ohlasovatelia prišli dnes hneď ráno, ešte pred otvorením úradu, a tak sa nedalo určiť, ktoré oznámenie bolo doručené skôr. Mestská časť bude teda postupovať v zmysle zákona,“ priblížil hovorca. Verejné zhromaždenie je možné ohlásiť najskôr šesť mesiacov pred plánovaným termínom zhromaždenia.

Pri ohlasovaní verejného zhromaždenia sa postupuje podľa zákona o zhromažďovacom práve. Keďže sa verejné zhromaždenia iba ohlasujú, obec podľa zákona môže iba zakázať uskutočniť verejné zhromaždenie viacerým subjektom. „Obec zhromaždenie zakáže aj vtedy, ak sa má konať na mieste, kde by účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie a vtedy, ak sa na rovnakom mieste a v rovnaký čas má podľa skôr doručeného oznámenia konať zhromaždenie a medzi zvolávateľmi nedošlo k dohode o úprave času jeho konania,“ uvádza sa v zákone s tým, že ak nemožno určiť, ktoré oznámenie bolo doručené skôr, rozhodne sa za účasti zástupcov zvolávateľov žrebovaním.

Za slušné Slovensko aj na Námestí slobody

Ako Števove priblížil, SaS ohlásila zhromaždenie na čas od 8:00 – 24:00, OĽaNO od 9:00 do 21:00. Hnutie OĽaNO zároveň ohlásilo verejné zhromaždenie aj na 20. februára a tento termín nekoliduje so žiadnym iným verejným zhromaždením. Fyzická osoba z iniciatívy Za slušné Slovensko ohlásila zhromaždenie na 21. februára 2020 od 14:00 do 20:00. „Iniciatíva Za slušné Slovensko zároveň ohlásila verejné zhromaždenie v tom istom termíne aj na Námestí slobody,“ uviedol Števove.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa stala v stredu 21. februára 2018 vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Ján Kuciak pôsobil ako investigatívny reportér spravodajského portálu Aktuality.sk, venoval sa najmä podozreniam z daňových podvodov. S Martinou Kušnírovou bol zasnúbený a bývali spolu v rodinnom dome na Brezovej ulici vo Veľkej Mači. Obidvaja mali v čase vraždy 27 rokov.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu SaS, OĽaNO a iniciatívu Za slušné Slovensko.