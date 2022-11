Za všetkým hľadaj ženu – s touto radou prišla do kín nová česká komédia

„Nikdy by ma nenapadlo sa rozviesť. Zabiť ho, to áno. Ale rozvod nikdy,“ hovorí v romantickej komédii Za všetkým hľadaj ženu jedna z postáv, matka hlavnej hrdinky. Jej babička má zase iný recept na šťastný život, keď radí: „Kúp si psa. To je jediný prípad, kedy za peniaze získaš lásku.“ Podarí sa sympatickej Alex vysporiadať s milostnými útrapami, keď jej okrem príbuzných radia aj dve pojašené kamarátky? Alebo jej šarmantný starší muž úplne popletie hlavu? Odpovede môžu fanúšičky a fanúšikova vzťahových komédií hľadať práve teraz v kinách!

Foto: Continental film

Tridsaťročná Alex, ktorú stvárňuje čoraz populárnejšia Hana Vagnerová, neprežíva najšťastnejšie obdobie. Zo vzťahu s priateľom vyprcháva to najcennejšie a keď stretne staršieho charizmatického Alberta v podaní Mareka Vašuta, neodolá jeho šarmu. Zamiluje sa, vzápätí však zistí, že Albert bude celkom tvrdý oriešok. Našťastie má naporúdzi najlepšie kamarátky, ktoré robia všetko pre to, aby nemuseli riešiť problémy vo vlastných vzťahoch. Spoločne teda vymyslia na Alberta pascu, do ktorej sa má postupne chytiť… Aká by to však bola komédia, keby im osud nepripravil viacero prekvapení?

Tri pôvabné ženy, tri absolútne rozdielne pohľady na život. A predsa sa Alex, Marta a Irena dokážu navzájom podporiť a pomáhať jedna druhej plniť si svoje sny. Svojhlavá Irena (Betka Stanková) túži po vlastnom dome a k nevôli svojho manžela tomu podriaďuje úplne všetko. Urozprávaná Marta (Tereza Rychlá) by sa rada stala moderátorkou v rádiu, namiesto toho však pracuje ako farmaceutka v lekárni. A keď sa im všetkým zdá, že sa na mužov vo svojom okolí nemôžu spoľahnúť, majú stále jedna druhú.

Foto: Continental film

Silnú hereckú zostavu dopĺňajú Zlata Adamovská, Daniela Kolářová, Marek Nemec či Igor Ozorovič. Film sa z veľkej časti nakrúcal v Ostrave a narozdiel od množstva kriminálok, ktoré využívajú jej industriálny pôvab, snímka Za všetkým hľadaj ženu ju zobrazuje ako svieže, zelené mesto, v ktorom sa môže dariť láske. A vyzerá to, že režisér Miloslav Šmídmajer láske vo svojej filmovej novinke skutočne fandí. Ktoré postavy sa dočkajú „happy endu“, sa môže publikum dozvedieť práve teraz v kinách vďaka distribučnej spoločnosti Continental film.

Foto: Continental film

