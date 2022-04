Zabrániť plytvaniu potravín by mohlo odstránenie administratívnych bariér

Plytvanie potravinami je dlhodobý problém, ktorý sa v období zdražovania cien a vojny na Ukrajine stáva ešte pálčivejším. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v posledný marcový deň stretla so zástupcami charitatívnych organizácií, veľkoobchodných reťazcov a ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom, aby spoločne zabránili tomu, že nepredané čerstvé pečivo, ovocie, ale aj zelenina z reťazcov skončia v koši. Na stretnutí nechýbal ani Karoly Szalai, generálny riaditeľ METRO Cash & Carry SR.

Čísla hovoria jasnou rečou. Približne 60 až 80 percent odpadu, ktorý produkujú obchodné reťazce tvoria čerstvé potraviny. Množstvo ľudí pritom stále zostáva odkázaných na potravinovú pomoc a prebytky, ktoré končia v koši im môžu výrazne pomôcť zlepšiť kvalitu života. „Odstránením administratívnych bariér, by obchodné reťazce vedeli objem distribuovanej pomoci zdvojnásobiť. Som veľmi rada, že pán minister je pripravený nájsť riešenia,“ vyjadrila sa prezidentka.

Foto: METRO

Charitatívne organizácie denne vynakladajú obrovské úsilie, aby pomohli ľuďom v núdzi, no momentálne sa nemôžu spoliehať na pomoc štátu, iba na nadšenie dobrovoľníkov. To by sa aj vďaka tomuto stretnutiu mohlo v budúcnosti zmeniť. Iné európske štáty sú totiž v tomto smere o krok pred Slovenskom. V Českej republike vstúpil do platnosti zákon, ktorý supermarketom s predajnou plochou nad 400 m2 udeľuje povinnosť ponúknuť potravinovým bankám produkty vhodné pre ďalšiu konzumáciu už začiatkom roka 2018. Vo Francúzsku platí podobný zákon dokonca od roka 2016..

Foto: METRO

Naopak, veľkoobchodníci a obchodné reťazce na Slovensku stále nemajú povinnosť darovať nepredané potraviny na charitatívne účely. To však neznamená, že proti plytvaniu nebojujú. Práve naopak. Do boja proti tomu, aby čerstvé potraviny končili v koši a pomoci, tým ľuďom, ktorí ju potrebujú, sa už roky zapája aj METRO. „Každý rok odvádzame tony potravinových prebytkov z našich prevádzok, ktorým sa blíži dátum spotreby do Potravinovej banky Slovenska. Tá ich následne prerozdeľuje ľuďom v núdzi,“ objasnil Karoly Szalai.

Informačný servis