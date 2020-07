Muničný sklad Kubrá je nebezpečný, začali zbierať podpisy na jeho odstránenie

Kvarteto poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčíne iniciovalo petíciu za odstránenie muničného skladu Kubrá v Trenčíne.

Podľa šéfa petičného výboru Miloša Mičegu je muničný sklad výrazným obmedzujúcim faktorom pri rozvoji mesta. S pripomenutím výbuchu munície v Novákoch spred trinástich rokov Mičega upozorňuje na lokalizáciu nebezpečného skladu v blízkosti obývaných zón.

„Žiadame Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, aby bezodkladne začalo proces odstránenia kontroverzného muničného skladu Kubrá v Trenčíne. Vyzývame ministra obrany, aby tento proces inicioval a hľadal skoré a optimálne riešenie za účasti odborníkov a zástupcov angažovanej verejnosti z nášho kraja,“ uvádza sa v texte petície.

V blízkosti skladu sú sídliská a obydlia

Obe najväčšie trenčianske sídliská Juh a Sihoť s dovedna 26-tisícmi obyvateľov sú len necelé dva kilometre od muničného skladu.

„V ešte menšej vzdialenosti je trenčianska mestská časť Kubrá a obec Soblahov. Varovným prstom sú nám tragické udalosti nešťastného výbuchu munície v Novákoch, keď bol poškodený majetok až do vzdialenosti 12 kilometrov. Kontroverzná lokalizácia skladov výbušnín v blízkosti našich sídiel by mala byť bezodkladne riešená ich odstránením a umiestnením do bezpečnej vzdialenosti mimo dosahu či zásahu ľudských sídiel,“ uviedol Mičega.

Nevyužívaný no nebezpečný

Podľa jeho slov je muničný sklad nevyužívaný, ale na druhej strane štátnymi autoritami označovaný za nebezpečný pri plánovanom rozvoji.

„Pri májovej návšteve Trenčína minister obrany Jaroslav Naď oznámil, že juhovýchodný obchvat mesta je z hľadiska bezpečnosti nerealizovateľný, pretože by narúšal ochranné pásmo tunajšieho muničného skladu. Ak je teda sklad nebezpečný, treba povedať v čom konkrétne a prečo ho máme v takej tesnej blízkosti ľudských obydlí,“ skonštatoval šéf petičného výboru.

Zber podpisov ovplyvní obdobie dovoleniek

Nevýhodou pri zbere podpisov bude podľa jeho slov dovolenkové obdobie.

„Iniciatíva však reflektuje na zverejnené informácie ohľadne muničných skladov zo strany vedenia mesta a ministra obrany v ostatnom období. Máme za cieľ získať podpisy aspoň 10-tisíc osôb. V takom prípade petíciu prerokuje príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom,“ dodal Mičega.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo obrany SR.