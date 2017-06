Začalo sa druhé kolo parlamentných volieb, prezident Macron už odvolil

PARÍŽ 18. júna (WebNoviny.sk) – Vo Francúzsku sa v nedeľu začalo druhé kolo parlamentných volieb, ktoré rozhodne o tom, či hnutie Republika vpred (La République en marche, LREM) prezidenta Emmanuela Macrona získa väčšinu v dolnej komore.

Podľa prieskumov by 14-mesačná politická strana mohla získať až 450 z 577 kresiel v Národnom zhromaždení. To by prezidentovi umožnilo rýchlejšie zavedenie reforiem, vrátane novely pracovného zákona.

V prvom kole francúzskych parlamentných volieb získalo LREM 32,32 percenta hlasov. Republikáni v prvom kole volieb dostali hlasy 21,56 percenta voličov a podľa odhadov by po dnešnom druhom kole mohli získať približne 70 až 110 kresiel.

Spomínaný prezident už v druhom kole odvolil. Svoj hlas vložil do urny v severofrancúzskej obci Le Touquet.

Vo voľbách už hlasovali aj premiér Édouard Philippe v prístavnom meste Le Havre, predsedníčka krajne pravicovej strany Národný front Marine Le Penová v obci Henin-Beaumont či krajne ľavicový prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon, ktorý odvolil v Marseille.