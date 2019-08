Začiatok školského roka nemusí vašu peňaženku až tak bolieť. Prezradíme vám, ako na to!

A je to opäť tu! Školské povinnosti našich ratolestí sa po prázdninách opäť hlásia do služby a nákupné zoznamy plné školských potrieb opäť lámu hlavu asi všetkým rodičom. Poradíme vám, ako predísť stresu a veľkým výdavkom na začiatku nového školského roka, ktoré nemajú byť vôbec nízke. Podľa prieskumu medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World, prevažná väčšina rodičov na Slovensku očakáva, že výdavky na školáka dosiahnu výšku v priemere od 100 – 150 €.

V tomto predškolskom období treba veľa vecí zorganizovať a zabezpečiť, čo nie je nič príjemné ani pre rodičov, ani deti. Nevešajte však hlavu. Verte, že aj z tejto finančne náročnej situácie sa dá krásne vykľučkovať. Pýtate sa, ako tento boj vyhrať? Prinášame vám hneď niekoľko skvelých tipov, vďaka ktorým odštartujete začiatok nového školského roka bez zbytočného stresu a ušetríte nemalé peniaze.

Nenakupujte naraz, ale priebežne!

Ak chcete ušetriť čo najviac, najlepšie urobíte, ak si nákup rozdelíte do viacerých fáz a nenecháte si všetko až na posledný augustový týždeň. Vyhnete sa tak veľkým jednorazovým výdavkom, z ktorých sa vám môžu poriadne podlomiť kolená. Okrem toho, môžete kupovať priebežne to, čo je aktuálne v zľave a zvyšok si pri nedostatku financií nechať kľudne na neskôr. Z obchodu vám to predsa neutečie.

Nákupné zoznamy ako užitoční sprievodcovia pri nákupoch

Pred samotným nákupom si nájdite trochu času na spísanie nákupného zoznamu. Verte, že vám ušetrí nielen čas, ale aj peniaze. So zoznamom v ruke sa vám v obchode nemôže stať, že na niečo zabudnete, školská výbava bude stopercentná a stihnete využiť aj zľavy. Navyše, nekúpite nič zbytočné a môžete tak ušetriť nemalý obnos peňazí. Veľakrát už aj samotné školy poskytujú rodičom zoznam školských pomôcok. Ak ho máte aj vy, určite sa ho držte.

Domácnosť vždy skrýva tajomstvá

Spojte príjemné s užitočným a skôr, než sa rýchlosťou blesku rozbehnete do obchodu, urobte si menšie upratovanie. Čas sú predsa peniaze a ruku na srdce, kto z nás doma pri upratovaní nenájde veci, na ktoré už zabudol? Môže sa tak stať, že časť školskej výbavy už máte doma od starších súrodencov či z predošlých rokov. Školské potreby sa predsa nenosia podľa najnovších módnych trendov a využiteľné sú aj niekoľko ďalších rokov. Obchod môžete využiť len na dokúpenie potrebného zvyšku pomôcok.

Šetrite pomocou Cashback World

Ďalšou skvelou možnosťou, ako ušetriť je nakupovať ako zákazník Cashback World. Vďaka uvedenej medzinárodnej nákupnej komunite môžete za každý nákup získať časť zo zaplatenej sumy späť a k tomu získať aj tzv. Shopping points, ktoré môžete neskôr premeniť na ďalšie výhodné zľavy. Jedinou podmienkou na získanie týchto výhod je členstvo v nákupnom spoločenstve Cashback World. Ak ešte nie ste zákazníkom, môžete sa zadarmo zaregistrovať na cashbackworld.com alebo priamo u jedného zo zmluvných predajcov. Na Slovensku je množstvo predajcov školských potrieb, ktorí sú zároveň zmluvným partnerom Cashback World, či už ide o obchodné reťazce alebo lokálnych predajcov. Prípadne môžete nakúpiť online, k dispozícii máte približne 130 000 zmluvných predajcov Cashback World v 47 krajinách sveta. Títo predajcovia, ktorí sú všetci dostupní aj zákazníkom zo Slovenska, ponúkajú širokú škálu tovarov a služieb, vrátane školských potrieb. Pri ich kúpe je tak vždy možné profitovať nielen z cashbacku, ale aj zo zbierania Shopping Points.

O Cashback World:

Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v kamenných obchodoch použitím Cashback karty alebo online. Okrem toho ponúka predajcom jednoduchý a inovatívny vernostný program, ktorý im umožní stať sa súčasťou tohto nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny v 47 krajinách sveta. 13 miliónov jeho zákazníkov si užíva nákupné výhody u približne 130 000 obchodných partnerov na celom svete.

Inzercia