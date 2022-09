Začína sa medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie

Klasika, avantgarda, world music, hudba slovenských skladateľov aj škandinávsky jazz. Festival Konvergencie prinesie 13. – 25. septembra nevšedné hudobné zážitky v Bratislave aj Piešťanoch.

Dvadsiaty tretí ročník Konvergencií otvorí koncert z diel súčasného ukrajinského skladateľa Valentina Silvestrova, Ludwiga van Beethovena a Johannesa Brahmsa v interpretácii komorného orchestra Convergence Players pod vedením vo Švajčiarsku pôsobiaceho huslistu Igora Karška (13. 9. 2022, Veľký evanjelický kostol). Ako sólista sa v Beethovenovej Violončelovej sonáte A dur, ktorú na túto príležitosť pre sláčikový orchester upravil Daniel Rumler, predstaví umelecký riaditeľ festivalu Jozef Lupták. Beethoven i Brahms navštívili v minulosti Bratislavu a ich majstrovské komorné diela sú od vzniku Konvergencií pevnou súčasťou festivalovej dramaturgie. Beethoven, Brahms, Bratislava a Konvergencie spolu ladia.

Vesmír, avantgarda a jazz

Septembrové Konvergencie budú pestrou mozaikou hudby. Dôkazom je aj koncert, počas ktorého v kostole na bratislavskej Kalvárii zaznejú komorné úpravy skladieb Hansa Zimmera zo soundtracku k oskarovému filmu Christophera Nolana Interstellar a moderné audiovizuálne koncertné spracovanie súčasnej elektronickej hudby z albumu Stroon – Temple Timbre Embers vo forme site-specific performance (17. 9. 2022, Kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii). Zaujímavosťou je, že Zimmerova hudba zaznela v interpretácii Borisa Lenka (akordeón), Jordany Palovičovej (klávesy) a Jozefa Luptáka (violončelo) pri príležitosti udelenia Zlatej medaily držiteľovi Nobelovej ceny, profesorovi Kipovi Thornemu, ktorý na Nolanovom filme spolupracoval. Známemu americkému fyzikovi sa netradičná podoba Zimmerovej partitúry páčila, veríme, že rovnako osloví aj festivalové publikum.

Výnimočným umeleckým zážitkom bude tiež exkluzívna slovenská premiéra Stockhausenovej skladby Harlekýn pre klarinetistu, míma a tanečníka v jednej osobe v podaní sólistu prestížneho Ensemble intercontemporain Martina Adámka (20. 9. 2022, Elektrárňa Piešťany). Na naštudovaní diela pod hlavičkou tohto svetoznámeho súboru súčasnej hudby v Cité de la Musique v Paríži spolupracovala choreografka Anna Chirescu, ktorá sa vo svojom stvárnení inšpirovala filmom The Joker, Freddiem Mercurym, Michaelom Jacksonom a Fredom Astairom.

Novinkou aktuálneho ročníka festivalu bude tzv. lunch koncert kontrabasového kvarteta BassBand, súčasťou ktorého je ľahké obedové menu v priestoroch novej kaviarne Emil (23. 9. 2022, Galéria mesta Bratislavy). Festival má každý rok vo svojom programe aj koncert pre deti a rodičov. Tentoraz ním bude hravý projekt Spoločné ihriská, na ktoré pozývajú Tibor Feledi Kairos Quintet, sláčikové kvarteto a Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša. Originálne skladby inšpirované tradíciou detských ľudových piesní a riekaniek v spojení s jazzom zaznejú v novej interaktívnej koncertnej podobe. (24. 9. 2022, Nádvorie Starej radnice).

Jedným zo zahraničných hostí Konvergencií bude aj taliansky klavirista Claudio Trovajoli. Obdivovať jeho umenie bude možné v dielach Clauda Debussyho, Maurica Ravela a Césara Francka (22. 9. 2022, Primaciálny palác), ale aj vo virtuóznom Flautovom triu Nina Rotu, klasika filmovej hudby a dlhoročného spolupracovníka legendárneho talianskeho režiséra Federica Felliniho (24. 9. 2022, Primaciálny palác). Nezmeškajte podmanivé spojenie senzuálnosti, hravosti, talianskeho temperamentu a francúzskeho šarmu.

Stavanie hudobných mostov

„Na Konvergenciách chceme spájať, zbližovať a stavať mosty. Veríme, že to má zmysel, i keď sa zdá, že spoločnosť sa ženie opačným smerom,“ hovorí umelecký riaditeľ festivalu Jozef Lupták. Preto vznikol aj projekt Building Bridges, v rámci ktorého zaznie komorná tvorba romantikov Jána Levoslava Bellu a Edvarda Hagerupa Griega v podaní slovenských umelcov, vrátane huslistu Milana Paľu a klaviristky Kataríny Paľovej, špičkový škandinávsky jazz v podaní saxofonistu Toreho Brunborga a kontrabasistu Steinara Raknesa, ale tiež špeciálny projekt tohto charizmatického umelca s Jozefom Luptákom, Borisom Lenkom a Branislavom Dugovičom. Vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu vystúpia v rámci nórsko-slovenského večera s hosťami, mladou ukrajinskou huslistkou Juliou Roshko a raperom Čavalenkym (18. 9. 2022, Slovenský rozhlas). Znieť bude hudba bez hraníc: slovenské, ukrajinské, rómske a židovské melódie v originálnych aranžmánoch. „Môžete si položiť otázku, čo majú spoločné nórsky jazzový kontrabasista, spevák a skladateľ Steinar Raknes, ktorý spolupracoval s hviezdami ako Chick Corea, Bobby McFerrin či Michael Brecker a rómsky raper z Holíča Čavalenky, mladá ukrajinská huslistka Julia Roshko alebo multižánroví hudobníci – klarinetista Braňo Dugovič a akordeonista Boris Lenko,“ hovorí Jozef Lupták a dodáva: „To je toľko svetov dokopy, až vzniká neviditeľná pavučina mostov a prepojení, ktorá vytvára nový (hudobný) svet. Vieme, že jedným projektom zmeniť svet nemôžeme. Môžeme ho meniť vlastnými rozhodnutiami, môžeme priniesť na pódium tých, ktorí sú v našej spoločnosti zraniteľnejší, slabší či ponižovaní. Keď sa započúvame do rómskych, židovských či ukrajinských melódií, už len cez toto neviditeľné bohatstvo môžeme prijať viac ako si dokážeme pripustiť. Keby hudba mohla inšpirovať a formovať naše každodenné spolužitie alebo spoločensko-politické debaty a vytvárať most dôvery medzi Slovákmi a minoritami, mali by sme sa všetci lepšie.“

Bratislavská noc komornej hudby

K tradíciám festivalu Konvergencie už roky patrí Bratislavská noc komornej hudby. Vo svojom programe opäť ponúkne známe i menej známe komorné diela domácich a zahraničných skladateľov. Zaznejú skladby už zmieneného Nina Rotu, ale aj diela laureátov Skladateľskej súťaže Konvergencií, Adama Hudeca, Michala Blažeka, Mareka Fóru a Šimona Lučeniča. Keďže si slovenská hudba tento rok pripomína 90. výročie narodenia Ilju Zeljenku, na festivale si bude možné vypočuť Klavírne kvinteto č. 2, dielo ktoré v 50. rokoch vnieslo do slovenskej hudby závan slobody a zakázanej avantgardy. Okrem toho Robert Roth prečíta v záhrade Domu Albrechtovcov úryvky zo skladateľových textov, ktoré vybral dramaturg festivalu Andrej Šuba. Bratislavskú noc komornej hudby uzatvoria Blumentálsky tanec č. 2 Petra Zagara a Nokturná amerického skladateľa Georga Crumba. (24. 9. 2022, Primaciálny palác a záhrada Domu Albrechtovcov). Konvergencie však tento rok nebudú len o hudbe. Tešiť sa možno aj na monodrámu Patricka Süskinda Kontrabas s vynikajúcim Martinom Hubom. (23. 9. 2022, Primaciálny palác). V programe festivalu bude aj čítačka knihy Alesandra Baricca: Hegelova duša a kravy z Wisconsinu, ktorú vydali Konvergencie spoločne s Artforom. Knihu predstaví jej prekladateľ Stanislav Vallo spoločne s Andrejom Šubom, ktorý sa na jej príprave redaktorsky podieľal. Úryvky z Bariccových textov prečíta Mário Gešvantner. Súčasťou literárneho večera bude aj hudba v podaní klaviristu Claudia Trovajoliho (22. 9. 2022, Primaciálny palác).

#nievojne #нівійні #нетвойне

Záverečný koncert festivalu bude symbolicky venovaný udalostiam na Ukrajine. „Uplynulo takmer sedem mesiacov a my stále sledujeme nekončiaci konflikt u našich susedov, a tak trochu sme si naň zvykli,“ hovorí Jozef Lupták a dodáva: „Je to desivé, ale mnohí ľudia otočili svoj vlastný hnev a frustráciu na ľudí z Ukrajiny, ktorí museli utiecť pred vojnou. Aj preto bude symbolicky nielen úvod, ale i záver Konvergencií patriť ukrajinskej hudbe.“ Pozvanie na Konvergencie prijali aj hudobníci z krajiny sužovanej vojnou, klaviristka Natacha Kudritskaya a huslista Andrej Bielow. Medzi vzácnych hostí festivalu bude patriť aj legendárny ruský klavirista Alexei Lubimov, ktorý odohrá recitál z diel svojho priateľa, ukrajinského skladateľa Valentina Silvestrova.

