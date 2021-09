Začína sa nová sezóna Tipos extraligy, titul obhajuje Zvolen a pribudli dva nové tímy

Už v piatok 24. septembra sa súbojmi 1. kola začne nová sezóna najvyššej slovenskej hokejovej súťaže – Tipos extraligy. O majstrovský titul bude bojovať spolu dvanásť slovenských tímov, v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom chýbajú maďarský Miškovec aj Detva, na extraligovej mape sú však nováčikovia Prešov a Spišská Nová Ves.

Spišiaci sa do najvyššej súťaže prebojovali zo Slovenskej hokejovej ligy (SHL), v prípade Šarišanov ide o presun kluby práve zo spomenutej Detvy. Titul z minulej sezóny bude obhajovať Zvolen. Jednotlivé tímy v základnej časti odohrajú po 50 duelov. Extraligovú sezónu otvorí v piatok o 16.30 h zápas medzi Michalovcami a Novými Zámkami.

Partneri pochopili vážnosť situácie

„Kluby sú pripravené popasovať sa s ďalšou výzvou. Z pohľadu partnerov je dôležité, aby fanúšikovia boli na tribúnach. Samozrejme, prvoradá bude bezpečnosť všetkých aktérov, nechceme nikoho ohrozovať a nechceme, aby zimné štadióny boli epicentrami šírenia koronavírusu. Našťastie, partneri pochopili vážnosť situácie a naďalej nás podporujú. V predošlých dňoch sa kluby mohli zapojiť do výzvy Fondu na podporu športu a získali spätne časť kompenzácií za prvý polrok 2021. Dúfame, že nasledujúca sezóna sa odohrá bez vážnejších komplikácií. Robíme všetko preto, aby sa nový ročník odohral podľa pripraveného harmonogram a najlepšie aj s fanúšikmi na tribúnach,“ povedala riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdiová.

Základná časť aktuálnej sezóny by mala vyvrcholiť 15. marca 2022, predkolo play-off sa začne o tri dni neskôr a štvrťfinále vyraďovacej časti 25. marca 2022. Meno šampióna bude známe najneskôr 7. mája 2022.

Nováčik začne na ľade obhajcu

Nováčika zo Spiša čaká náročný úvod návrat do najvyššej súťaže, v piatkovom 1. kole totiž nastúpi na ľad majstrovského Zvolena. „Všetci sa už veľmi tešíme na sezónu. Medzi hráčmi i fanúšikmi je cítiť boom a práve ten boom by mal byť jednou z našich zbraní. Okrem toho však máme asi najlepšiu brankársku trojicu v extralige a veľmi kvalitná je aj naša obrana. Celkovo sme mladé a korčuliarsky dobre vybavené mužstvo. Cieľom je určite minimálne play-off,“ poznamenal kapitán Branislav Rapáč podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). So Spišiakmi začína ročník aj skúsený brankár Július Hudáček, k dispozícii však bude najskôr v 3. kole.

„Vstup do sezóny bude veľmi dôležitý z pohľadu psychického upokojenia. Pevne verím, že nám domáce prostredie a diváci na tribúnach pomôžu a budeme z dobrého úvodu ťažiť celú sezónu. Ale samozrejme, ideme postupne a sústredíme sa teraz na piatkový zápas,“ povedal kouč zvolenského mužstva Peter Oremus na klubovom webe HKM.

Viacero ašpirantov na titul

Pred novou sezónou je len veľmi ťažké hľadať užší okruh favoritov. Zisk majstrovského titulu je však cieľom hokejistov Popradu. „Poprad chce každý rok získať titul. Vlani sa nám to nepodarilo, preto to chceme teraz. Ambície máme vždy najvyššie,“ vyhlásil mladý popradský útočník Filip Mešár.

Okrem „kamzíkov“ by domáci titul chcel získať aj Slovan Bratislava a aj obhajca prvenstva spod Pustého hradu. Otázne je, ako na tom bude bronzový tím minulej sezóny HK Dukla Ingema Michalovce, keďže u Zemplínčanov prišlo v hráčskej kabíne k výraznejším zmenám.