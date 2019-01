Začína sa Rely Dakar 2019, na štarte sú aj Štefan Svitko a Ivan Jakeš

LIMA 7. januára (WebNoviny.sk) – Po ročnej pauze sa na štart 41. ročníka vytrvalostných motoristických púštnych pretekov Rely Dakar postavia opäť dvaja slovenskí motocyklisti Štefan Svitko a Ivan Jakeš.

Tridsaťšesťročný Žaškovčan Svitko absolvuje svoj jubilejný desiaty Dakar, legendárne podujatie nevynechal od roku 2010. Štyridsaťpäťročný Jakeš si vlani urobil prestávku pre plánovaný štart v seriáli majstrovstiev sveta v country crosse, na púštnom dobrodružstve napíše svoju jedenástu kapitolu.

Tohtoročný Dakar sa po prvý raz od presunu do Južnej Ameriky uskutoční na území len jednej krajiny – Peru. Na pretekárov čaká od 7. do 17. januára desať etáp, ktoré presne v polovici predelí voľný deň v Arequipe. „Odysea“ odštartuje aj skončí v hlavnom meste Peru Lime.

Súťažiaci naprieč piatimi kategóriami (motocykle, štvorkolky, automobily, SxS a kamióny) absolvujú takmer 3000 meraných kilometrov a dokopy skoro 5600 km.

Svitko má nový motocykel

Účastníci Dakaru si oproti minulým rokom o čosi viac užijú piesok, približne až 70 percent trate povedie cez pieskové duny.

„Čaká nás iba desať etáp, ale budú o to náročnejšie. Počas uplynulých rokov som získal mnoho skúseností na to, aby som vedel, čo mám očakávať. Budeme častejšie jazdiť v piesku, čo mi vyhovuje, ale bude to nebezpečné. Etapy v Peru boli v minulosti vynikajúce. Budem mať k dispozícii nový motocykel. Ak by som ho mal porovnať s tým starým, tak sme asi sto rokov popredu. Viem veľmi dobre, aký nevyspytateľný môže byť Dakar. Môžete spadnúť už v prvej alebo aj v poslednej etape,“ cituje Svitka oficiálna stránka Dakaru.

V programe Rely Dakar 2019 nechýba tzv. maratón, keď súťažiaci nebudú môcť využiť pomoc svojich tímov. Udeje sa tak medzi štvrtou a piatou etapou. Kým motocykle a štvorkolky trasa zavedie do bivaku v Moquegue, piloti automobilov, vozidiel SxS a kamiónov prežijú ťažkú noc v Tacne.

Jakešovi nevyhovuje dĺžka pretekov

Člen Slovnaft Teamu Svitko dosiahol najväčší úspech na Rely Dakar v roku 2016, keď skončil na skvelom druhom mieste. Trojnásobný európsky šampión v endure má v zbierke aj dve piate priečky z edícií 2012 a 2015, vlani odstúpil po desiatej etape. Svitko má z Dakaru na konte jedno etapové víťazstvo (2016), sedem umiestnení v Top 3 a 23 v Top 5.

Druhá slovenská stálica z Jakeš Dakar Teamu Ivan Jakeš sa netají vysokými ambíciami, hoci ako priznal, dĺžka pretekov mu nevyhovuje.

„Potrebujem aspoň 20 etáp, pretože zo začiatku mi to ide vždy pomalšie. Po ročnej pauze som pripravený najlepším možným spôsobom. Bude dôležité prísť do cieľa. Poznám mnoho jazdcov, ktorý boli na Dakare osem či deväťkrát a nikdy to nedotiahli až do konca. Každý športovec by mal mať vysoké ciele. V minulosti sa mi podarilo vyhrať etapy, skončil som celkovo štvrtý. Nevidím dôvod, prečo by to teraz nemohlo byť lepšie. Urobím všetko pre to, aby som sa umiestnil čo najvyššie,“ uviedol Jakeš, ktorého maximum v podobe štvrtej pozície pochádza z roku 2013. V edícii 2015 vyhral 11. a 13. etapu.

Najvyšší počet žien od roku 2009

Najväčšími súpermi slovenských motocyklistov budú rakúsky obhajca prvenstva Matthias Walkner, Austrálčan Toby Price, Španiel Joan Barreda, Čiľan Pablo Quintanilla či Brit Sam Sunderland.

Prvenstvo v kategórii štvorkoliek si vlani vybojoval Čiľan Ignacio Casale, ktorý tento rok bude jazdiť v triede SxS. V kategórii automobilov je obhajcom Španiel Carlos Sainz, v triede SxS Brazílčan Reinaldo Varela a medzi kamionistami Rus Eduard Nikolajev.

Do pretekov odštartuje 138 motocyklistov, 29 štvorkolkárov, 101 automobilov, 34 vozidiel SxS a 41 kamionistov. Predstaví sa 17 žien, čo je najväčší počet od roku 2009. Na Dakare 2019 bude súťažiť aj najmladší súťažiaci v dejinách – 16-ročný mechanik Mitchel van den Brink, syn holandského kamionistu Martina van den Brinka.