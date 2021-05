Zadržaný bieloruský novinár sa obáva trestu smrti, príbuzní volajú po jeho záchrane

Príbuzní zadržaného opozičného bieloruského novinára a jeho priateľky sa obávajú o ich bezpečnosť. Raman Pratasevič a jeho ruská priateľka Sofia Sapegová sú vo väzbe po tom, čo ich v nedeľu zatkli v bieloruskom Minsku, kde tamojšie úrady prinútili pristáť ich let pre údajnú bombovú hrozbu.

„Vyzývam celú medzinárodnú komunitu, aby ho zachránila,“ cituje novinárovu matku Nataliu Pratasevičovú spravodajský portál BBC.

V utorok sa dostalo na verejnosť video so Sapegovou, ktorú úrady podľa jej právnika obvinili zo spáchania trestného činu a preventívne ju budú zadržiavať najmenej dva mesiace. Mladá žena v ňom hovorí, že edituje kanál na komunikačnej platforme Telegram, ktorý zverejňuje osobné informácie bieloruských policajtov.

Na teroristickom zozname

Je však pravdepodobné, že to povedala pod tlakom, a aj jej matka pochybuje o slobode dcérinho prejavu vo videu, ktoré zverejnil provládny telegramový kanál. „Dokonca aj moji priatelia mi volali a povedali, že … je to pre ňu nezvyčajné. Kolíše sa, oči upiera nahor, ako keby sa bála, že niečo zabudne,“ vyjadrila sa matka zadržanej pre BBC s tým, že sa za svojou dcérou chystajú do Minska.

Bieloruské úrady už v pondelok zverejnili video s Pratasevičom, ktoré sa zdá byť tiež nakrútené pod tlakom. Dvadsaťšesťročný Bielorus čelí obvineniam súvisiacim s jeho informovaním o vlaňajších spochybňovaných prezidentských voľbách a následnom záťahu úradov na opozičné protesty.

Pratasevič sa vyjadril, že po tom ako ho dali na teroristický zoznam sa obáva, že mu dajú trest smrti. Bielorusko je jediná európska krajina, ktorá stále popravuje väzňov, pripomína BBC.

Lietadlo sprevádzala stíhačka

Bielorusko v nedeľu prinútilo lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z gréckych Atén do litovského Vilniusu pristáť v Minsku s tým, že eviduje bombovú hrozbu. Lietadlo až do Minska sprevádzala stíhačka. Keď po pristátí 126 pasažierov lietadla vystúpilo, Prataseviča a Sapegovú zadržala polícia.

Ministerstvo dopravy v Minsku v utorok zverejnilo prepis rozhovoru medzi dispečerom letovej prevádzky a pilotom nedeľňajšieho letu FR4978, podľa ktorého bieloruská strana niekoľkokrát navrhla, aby lietadlo na jej „odporúčanie“ pristálo v Minsku.

To si však protirečí so skoršími vyhláseniami, v ktorých bieloruské úrady tvrdia, že rozhodnutie pristáť urobil nezávisle pilot lietadla. Utorkový prepis zatiaľ nezávisle neoverili. Západ obvinil Bielorusko z únosu lietadla. Lídri členských štátov Európskej únie v pondelok na summite v Bruseli vyzvali na zákaz letov v bieloruskom vzdušnom priestore a sľúbili ďalšie ekonomické sankcie.