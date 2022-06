Záhadné zmiznutie motorkárov z miesta nehody? Polícia hľadá muža a ženu, po ktorých prišlo neznáme auto (foto)

Dopravná nehoda motocykla s osobným autom sa stala v nedeľu 5. júna podvečer pred pol šiestou v Poltári na ulici 9. mája v križovatke s ulicou Podhorskou.

Motorkári mali ísť do nemocnice

Ako na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia, neznámy vodič motocykla Honda CBR 1000 RR, evidenčné číslo RS159AF, ktorý je dočasne vyradený z cestnej premávky, pravdepodobne nedodržal bezpečnú vzdialenosť za pred ním idúcim, a v tom čase doľava na ulicu Podhorskú odbočujúcim, osobným autom, následkom čoho došlo k stretu motocykla s vozidlom a následnému pádu motocykla na zem.

Motorkár so spolujazdkyňou z miesta činu odišli na neznámom automobile vraj na ošetrenie do nemocnice.

Neznámy vodič si nesplnil povinnosť

„Na mieste dopravnej nehody zastavilo vozidlo so zahraničným evidenčným číslom, do ktorého mali vodič motocykla, ako aj spolujazdkyňa nastúpiť s tým, že idú na ošetrenie do nemocnice v Rimavskej Sobote, kde však neboli a na základe preverenia hliadkou nebolo potvrdené, že by takéto osoby boli na ošetrení ani v nemocnici v Lučenci, ani v nemocnici v Hnúšti,“ popisuje polícia s tým, že neznámy vodič z miesta udalosti odišiel, bez splnenia si povinností účastníka škodovej udalosti resp. dopravnej nehody.

„Obraciame sa preto na občanov so žiadosťou o spoluprácu pri vyšetrovaní tejto dopravnej nehody a hľadáme prípadných svedkov, ktorí nám pomôžu nájsť motorkára, ako aj jeho spolujazdkyňu,“ dodáva polícia s tým, že svedkovia sa môžu ozvať na linku 158.

Najaktuálnejšou témou v rámci ochrany prírody je podľa štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Michala Kiču reforma národných parkov. Európska únia (EÚ) podporuje reformné úsilie Slovenskej republiky v oblasti ochrany prírody. Vníma ho ako dôležité opatrenie v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a príležitosť pre splnenie svojich záväzkov vo vzťahu k životnému prostrediu. Najaktuálnejšou témou v rámci ochrany prírody na Slovensku je momentálne reforma národných parkov. Po stretnutí s eurokomisárom pre životné prostredie Virginijusom Sinkevičiusom v Luxemburgu to povedal štátny tajomník rezortu životného prostredia Michal Kiča. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Kiča v Luxemburgu objasnil, že novela zákona o ochrane prírody nastaví systém správy štátnych pozemkov v národných parkoch tak, ako je to aj v iných európskych krajinách, teda pod organizáciu ochrany prírody. Má to tiež vytvoriť predpoklad na ukončenie zonácie národných parkov. „Eurokomisár Sinkevičius potvrdil podporu komisie pre všetky legislatívne zmeny, ktoré vytvoria priestor pre zlepšenie ochrany prírody na Slovensku. Zdôraznil, že potreba ich prijatia vyplýva aj z Plánu obnovy a odolnosti,“ uvádza MŽP SR. Témou dialógu bolo aj dobudovanie európskej sústavy chránených území, ktorá má označenie Natura 2000 a tvoria ju chránené vtáčie územia a územia európskeho významu. Kiča eurokomisára informoval, že téma rozširovania území Natura 2000 je v súčasnosti na Slovensku zneužívaná kvôli snahe zabrániť prevodu správy štátnych pozemkov v národných parkoch do gescie Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR). „Ochranu životného prostredia nemôžeme vystaviť dezinformáciám. Vláda SR je pripravená zintenzívniť dialóg s obhospodarovateľmi a trpezlivo vysvetľovať všetky otázky súvisiace s územiami európskeho významu,“ povedal štátny tajomník. Európska komisia však očakáva konkrétne kroky v procese dobudovania sústavy Natura 2000, nakoľko ho vníma ako dlhoročný nesplnený záväzok zo strany Slovenska. Vyzvala Slovensko k intenzívnej práci smerujúcej k urýchlenému ukončeniu legislatívnych procesov pre splnenie tejto úlohy, pretože ukončenie procesu rozšírenia sústavy Natura 2000 považuje za nevyhnutnosť.

Aktuálne sa na Slovensku nachádza spolu asi 800 nabíjacích staníc pre elektromobily. Na Slovensku čoskoro pribudnú desiatky nových nabíjacích staníc pre elektromobily. Ministerstvo hospodárstva SR totiž schválilo 75 žiadostí od obcí, VÚC a nimi zriadených organizácií ako aj podnikateľov. Novú nabíjaciu infraštruktúru podporí sumou 647-tisíc eur. Ako ďalej informuje rezort, vďaka tomu pribudne do pol roka 198 štandardných AC staníc a 43 tzv. rýchlonabíjacích DC bodov. Ide o druhú podporu na budovanie nabíjacích staníc zo strany ministerstva hospodárstva. Prvá výzva bola vyhlásená v roku 2019 a sumu 350-tisíc eur vtedy získali na vybudovanie nabíjacích staníc v 70 mestách a obciach. V súčasnosti je na Slovensku vyše 200 tzv. rýchlonabíjačiek typu DC a približne 600 štandardných staníc typu AC. Okrem elektronabíjacích staníc by mali v tomto roku na Slovensku pribudnúť aj prvé vodíkové nabíjacie stanice.